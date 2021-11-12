ДТП в Харькове: в анализах водителя Land Cruiser обнаружили метадон (видео)

Подозреваемый отрицает употребление наркотических веществ и утверждает, что нарушил ПДД, поскольку отвлекся на телефон.

Водитель Land Cruiser, устроивший ДТП на проспекте Науки в Харькове, в момент наезда на пешеходов находился в состоянии наркотического опьянения. Эту информацию подтвердил спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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По его словам, химический анализ выявил в моче подозреваемого метадон.

Сам водитель Land Cruiser, который устроил ДТП на проспекте Науки в Харькове, заявил следователям, что отвлекся на телефон и нарушил ПДД. Более того, виновник аварии отрицает, что употреблял наркотические вещества.

Мужчина на допросе также рассказал, что официально нигде не работает и в прошлом году он был фигурантом уголовного производства, связанного с наркотиками, однако дело в отношении подозреваемого закрыли.

Месяц назад на водителя Land Cruiser уже составляли админпротокол за совершение другого ДТП, которое, к счастью, обошлось без пострадавших. А уже в 2021 году мужчину приговорили к трем годам лишения свободы и назначили наказание в виде одного года условно за кражу фотоаппарата.

Спикер прокуратуры подчеркнул, что водитель внедорожника совершил новое правонарушение во время действия условного срока и суд может частично или полностью добавить три года лишения к свободу к приговору за ДТП на проспекте Науки в Харькове.

После результатов экспертизы решается вопрос об объявлении задержанному нового подозрения из-за изменения квалификации на ч.2 ст. 286-1 Уголовного кодекса. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании самой жесткой меры пресечения — пребывания под стражей без права внесения залога.

По данным издания Сегодня, подозреваемым в совершении ДТП на проспекте Науки в Харькове является Дмитрий Лысенко 1987 года рождения.

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Метадон — синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов, который может применяться как анальгетик. Метадон также используют при лечении наркотической зависимости. При употреблении метадона могут проявляться приступы рвоты, нарушения работы сердца, повышенная потливость и активность слюнных желез.

Ранее Фокус сообщал, что в Харькове внедорожник совершил наезд на пешеходов. Водитель Land Cruiser устроил ДТП на проспекте Науки в Харькове, в результате которого пострадали 13-летние мальчик и девочка. Детей с травмами госпитализировали.

Позже Фокус рассказывал, что виновника ДТП на проспекте Науки в Харькове заподозрили в употреблении наркотиков. Водителя внедорожника задержали на месте аварии и направили на прохождение экспертизы. Позже СМИ опубликовали видео, на котором видно, как водитель Land Cruiser накануне ДТП забирал "закладку" в одном из районов Харькова.