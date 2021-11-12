ДТП у Харкові: в аналізах водія Land Cruiser виявили метадон (відео)

Підозрюваний заперечує вживання наркотичних речовин та стверджує, що порушив ПДР, оскільки відволікся на телефон.

Водій Land Cruiser, який влаштував ДТП на проспекті Науки d Харкові, у момент наїзду на пішоходів перебував у стані наркотичного сп'яніння. Цю інформацію підтвердив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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За його словами, хімічний аналіз виявив у сечі підозрюваного метадон.

Сам водій Land Cruiser, який влаштував ДТП на проспекті Науки в Харкові, заявив слідчим, що відволікся на телефон та порушив правила дорожнього руху. Більше того, винуватець аварії заперечує, що вживав наркотичні речовини.

Чоловік на допиті також розповів, що офіційно ніде не працює і минулого року він був фігурантом кримінального провадження, пов'язаного з наркотиками, проте справу щодо підозрюваного закрили.

Місяць тому на водія Land Cruiser вже складали адмінпротокол за скоєння іншої ДТП, яка, на щастя, обійшлася без постраждалих. А вже у 2021 році чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі та призначили покарання у вигляді одного року умовно за крадіжку фотоапарата.

Спікер прокуратури наголосив, що водій позашляховика скоїв нове правопорушення під час дії умовного терміну і суд може частково або повністю додати три роки позбавлення волі до вироку за ДТП на проспекті Науки в Харкові.

Після результатів експертизи вирішується питання про оголошення затриманому нової підозри через зміну кваліфікації на ч.2 ст. 286-1 Кримінального кодексу. Прокуратура клопотатиме про обрання найжорсткішого запобіжного заходу — перебування під вартою без права внесення застави.

За даними видання Сегодня, підозрюваним у ДТП на проспекті Науки в Харкові є Дмитро Лисенко 1987 року народження.

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Метадон – синтетичний лікарський препарат із групи опіоїдів, який може застосовуватися як аналгетик. Метадон також використовують при лікуванні наркотичної залежності. При вживанні метадону можуть проявлятися напади блювання, порушення роботи серця, підвищення пітливості та активності слинних залоз.

Раніше Фокус повідомляв, що в Харкові позашляховик скоїв наїзд на пішоходів. Водій Land Cruiser влаштував ДТП на проспекті Науки в Харкові, внаслідок якого постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка. Дітей з травмами госпіталізували.

Пізніше Фокус розповідав, що винуватця ДТП на проспекті Науки в Харкові запідозрили у вживанні наркотиків. Водія позашляховика затримали на місці аварії та направили на проходження експертизи. Згодом ЗМІ опублікували відео, на якому видно, як водій Land Cruiser напередодні ДТП забирав "закладку" в одному з районів Харкова.