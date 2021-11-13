ДТП у Харкові: прокуратура спростувала, що винуватець вийшов під заставу

Напередодні в мережі поширили інформацію, що водій Toyota Land Cruiser Дмитро Лисенко вийшов під заставу 340 тисяч гривень.

У Мережі з'явилася інформація про те, що водія Toyota Land Cruiser Дмитра Лисенка, котрий у стані наркотичного сп'яніння збив двох підлітків на пішохідному переході в центрі Харкова, нібито випустили під заставу у розмірі 340 тис. гривень. У деяких ЗМІ повідомили, що винуватець ДТП вийшов із СІЗО і перебуває на волі до рішення суду.

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Проте представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко спростував цю інформацію та заявив, що вона не відповідає дійсності. За його словами, підозрюваний у наїзді на дітей перебуває в ізоляторі тимчасового тримання та на волю не виходив.

У той же час, голова Харківського ОДА Олександр Скакун назвав рішення судді Київського районного суду Наталії Бородіної, яка встановила заставу у 340 тис. гривень, "дивним". Відомо, що прокурори клопотали про заставу у розмірі 10 млн. гривень.

"Маю переконання, і для цього є підстави, що під заставу цей недолюд не вийде", — заявив Скакун.

Він закликав керівництво міста та громади Харківської області "включитися у вирішення питання безпеки на дорогах" у місті, а також подякував співробітникам обласної прокуратури за апеляційне оскарження рішення судді.

Раніше повідомлялося, що у четвер увечері, 11 листопада, у Харкові на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської сталася ДТП. Водій Toyota Land Cruiser Дмитро Лисенко наїхав на людей, які на цей момент переходили проїжджу частину зеброю.

У момент скоєння ДТП водій перебував у стані наркотичного сп'яніння, хоча сам він стверджував, що відволікся на телефонну розмову.