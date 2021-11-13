Под Одессой патрульные угодили в ДТП, среди пострадавших есть дети (фото, видео)

Очевидцы аварии утверждают, что правоохранители пытались кого-то остановить, в результате чего выехали на встречную полосу. От удара машина полицейских вылетела за пределы проезжей части и перевернулась.

Сегодня, 13 ноября, на трассе Николаев-Одесса произошло ДТП с участием автомобиля Mitsubishi и служебным авто патрульной полиции Renault Sandero. В результате столкновения водители и пассажиры двух автомобилей доставлены в больницу. Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Одесской области.

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На место происшествия выехали бригада спасателей и несколько патрульных экипажей полиции.

Очевидцы происшествия сообщают, что сотрудники полиции, в попытке кого-то остановить, выехали на встречную полосу и столкнулись с Mitsubishi. От удара полицейский автомобиль вылетел за проезжую часть и перевернулся.

В автомобиле Mitsubishi находилась женщина и двое детей возрастом два и четыре года. В полицейском авто находились двое сотрудников – девушку-копа и водителя, который находится в тяжелом состоянии, с места аварии увезла "скорая" помощь.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры Mitsubishi: женщина и двое детей (2 и 4 года). Травмы также получила девушка-коп и водитель полицейского "Рено". Правоохранителей с места инцидента уже увезла "скорая".

В результате ДТП есть пострадавшие. На данный момент известно о трех пострадавших в "Мицубиси": женщину и двоих детей 2-х и 4-х лет с места происшествия увезли очевидцы аварии. Водитель полицейского "Рено" также травмирован — есть информация, что его состояние крайне тяжелое. Получила травмы и девушка-полицейский, которая была в "Рено". Полицейских с места ДТП увозила уже "скорая".

Ранее Фокус сообщал о смертельном ДТП с участием полицейского авто — 32-летний начальник отделения полиции Могилев-Подольского РВП Александр Парфонов скончался на месте от множественных тяжелых травм.

Министр МВД Денис Монастырский рассказал о мерах, которые будут предприняты для того, чтобы снизить количество резонансных ДТП в стране. По мнению чиновника, с внедрением видеонаблюдения на украинских трассах количество аварий снизилось на 10%.