Під Одесою патрульні потрапили у ДТП, серед постраждалих є діти (фото, відео)

Очевидці аварії стверджують, що правоохоронці намагалися когось зупинити, внаслідок чого виїхали на зустрічну смугу. Від удару машина поліцейських вилетіла за межі проїжджої частини та перекинулася.

Сьогодні, 13 листопада, на трасі Миколаїв-Одеса сталася ДТП за участю автомобіля Mitsubishi та службовим авто патрульної поліції Renault Sandero. Внаслідок зіткнення водіїв та пасажирів двох автомобілів доставлено до лікарні. Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції Одеської області.

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На місце події виїхали бригада рятувальників та кілька патрульних екіпажів поліції.

Очевидці події повідомляють, що співробітники поліції, намагаючись когось зупинити, виїхали на зустрічну смугу і зіткнулися з Mitsubishi. Від удару поліцейський автомобіль вилетів за проїжджу частину та перекинувся.

В автомобілі Mitsubishi знаходилася жінка та двоє дітей віком два та чотири роки. У поліцейському авто перебували двоє співробітників – дівчина-копа та водій, який перебуває у важкому стані, з місця аварії забрала "швидка" допомога.

Внаслідок аварії постраждали водій та пасажири Mitsubishi: жінка та двоє дітей (2 та 4 роки). Травми також отримала дівчина-коп та водій поліцейського "Рено". Правоохоронців із місця інциденту вже відвезла "швидка".

Внаслідок ДТП є постраждалі. На даний момент відомо про трьох постраждалих у "Міцубісі": жінку та двох дітей 2-х та 4-х років з місця події відвезли очевидці аварії. Водія поліцейського "Рено" також травмовано — є інформація, що його стан вкрай тяжкий. Отримала травми і дівчина-поліцейська, яка була у "Рено". Поліцейських з місця ДТП забирала вже "швидка".

Раніше Фокус повідомляв про смертельну ДТП за участю поліцейського авто — 32-річний начальник відділення поліції Могилів-Подільського РВП Олександр Парфонов помер на місці від тяжких травм.

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