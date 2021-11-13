Осільник МВС розповів, як в Україні вираховуватимуть порушників ПДР (відео)

За словами голови відомства Дениса Монастирського, із впровадженням системи відеоспостереження кількість аварій на дорогах знизилася на 10%.

Після двох останніх гучних ДТП у Харкові за участю 16-річного Миколи Харківського, а також водія на білому позашляховику Land Cruiser, який, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, збив на пішохідному переході двох підлітків, міністр МВС Денис Монастирський розповів, яких заходів буде вжито для зниження кількості подібних подій. Про це він розповів, відповідаючи на запитання журналіста на зйомках ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

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За його словами, за ті три місяці, що перебуває на посаді глави МВС, він щодня отримує зведення про ДТП на дорогах України. Монастирський зазначає, що із впровадженням системи відеоспостереження на трасах кількість аварій, з жертвами і без, знизилася на 10%, і на сьогодні камери є одним із найефективніших засобів профілактики правопорушень.

"Деякі порушники намагаються визнати камери неконституційними, подають до суду, хоча це і є той крок, який дозволить знизити статистику ДТП. Наступного року я планую в рази збільшити кількість камер на дорогах завдяки механізму концесії, бо бачу їхню ефективність. До кінця року в Україні планують встановити близько 300 камер, але реально країна потребує ще понад 2000 камер. Зараз з деякими компаніями опрацьовуються варіанти концесійної закупівлі камер та їх встановлення на території України".

Коментуючи ДТП у Харкові, де постраждали підлітки, Монастирський уточнив, що правоохоронці встановили: водій на момент наїзду був у стані наркотичного сп'яніння.

"І це одна з проблем, яку я як міністр ставлю для вирішення. Тому що у нас є драгери для перевірки стану алкогольного сп'яніння, але немає можливості на місці перевірити стан наркотичного сп'яніння. Хоча в Європі, я нещодавно ось відвідав Францію, є експрес-тести, які досить швидко і точно показують наявність чи відсутність наркотичних речовин в організмі людини. Я думаю, на це ми разом із місцевою владою можемо вплинути, і це може знизити кількість таких водіїв за кермом", – наголосив міністр.

За його словами, ще до наїзду водій позашляховика порушив ДТП, перетинаючи подвійну суцільну і проїхавши на червоне світло. Якби були камери, то, можливо, його зупинили б за порушення ще до ДТП.

"Є законодавча ініціатива в парламенті, яка передбачає, щоб самі громадяни фіксували на реєстратори своїх авто порушення, наприклад, перетин подвійної суцільної чи проїзд на червоне світло, і могли передавати ці відео правоохоронцям. Завдяки цьому порушника можна було б притягнути до адміністративної відповідальності. Це б покращило профілактику. Така ініціатива працює у багатьох країнах", – розповів глава МВС.

У міністерстві внутрішніх справ розглядають ще одну ініціативу, спрямовану на "відлов" порушників правил дорожнього руху.

"Дуже ефективними є автомобілі-фантоми, які найближчим часом виїдуть на вулиці українських міст без розпізнавальних знаків. Вони їздитимуть і фіксуватимуть швидкість машин, що проїжджають. Так можна буде фіксувати правопорушення", – поділився Денис Монастирський.

Нагадаємо, з минулого року за водіння у нетверезому вигляді передбачено кримінальну відповідальність, а також величезні штрафи для порушників та низку заборон.