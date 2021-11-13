Глава МВД рассказал, как в Украине будут вычислять нарушителей ПДД (видео)

По словам главы ведомства Дениса Монастырского, с внедрением системы видеонаблюдения количество аварий на дорогах снизилось на 10%.

После двух последних громких ДТП в Харькове с участием 16-летнего Николая Харьковского, а также водителя на белом внедорожнике Land Cruiser, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил на пешеходном переходе двух подростков, министр МВД Денис Монастырский рассказал, какие меры будут предприняты для снижения количества подобных происшествий. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналиста на съемках ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

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По его словам, за те три месяца, что находится на посту главы МВД, он каждый день получает сводки о ДТП на дорогах Украины. Монастырский отмечает, что с внедрением системы видеонаблюдения на трассах количество аварий, с жертвами и без, снизилось на 10%, и на сегодня камеры являются одним из самых эффективных средств профилактики правонарушений.

"Некоторые нарушители пытаются признать камеры неконституционными, подают в суд, хотя это и есть тот шаг, который позволит снизить статистику ДТП. В следующем году я планирую в разы увеличить количество камер на дорогах благодаря механизму концессии, потому что вижу их эффективность. До конца года в Украине планируют установить около 300 камер, но реально страна нуждается еще в более 2000 камер. Сейчас с некоторыми компаниями прорабатываются варианты концессионной закупки камер и их установка на территории Украины".

Комментируя ДТП в Харькове, где пострадали подростки, Монастырский уточнил, что правоохранители установили: водитель на момент наезда был в состоянии наркотического опьянения.

"И это одна из проблем, которую я, как министр, ставлю для решения. Потому что у нас есть драгеры для проверки на состояние алкогольного опьянения, но нет возможности на месте проверить состояние наркотического опьянения. Хотя в Европе, я недавно вот посетил Францию, есть экспресс-тесты, которые достаточно быстро и точно показывают наличие или отсутствие наркотических веществ в организме человека. Я думаю, на это мы вместе с местными властями можем повлиять, и это может снизить количество таких водителей за рулем", – подчеркнул министр.

По его словам, еще до наезда водитель внедорожника нарушил ДТП, пересекая двойную сплошную и проехав на красный свет. Если бы были камеры, то, возможно, его бы остановили за нарушение еще до ДТП.

"Есть законодательная инициатива в парламенте, предусматривающая, чтобы сами граждане фиксировали на регистраторы своих авто нарушения, например, пересечение двойной сплошной или проезд на красный свет, и могли передавать эти видео правоохранителям. Благодаря этому нарушителя можно было бы привлечь к административной ответственности. Это бы улучшило профилактику. Такая инициатива работает во многих странах", – рассказал глава МВД.

В министерстве внутренних дел рассматривают еще одну инициативу, направленную на "отлов" нарушителей ПДД.

"Очень эффективными являются автомобили-фантомы, которые в ближайшее время выедут на улицы украинских городов без распознавательных знаков. Они будут ездить и фиксировать скорость мимо проезжающих машин. Так можно будет фиксировать правонарушения", – поделился Денис Монастырский.

Напомним, с прошлого года за вождение в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность, а также огромные штрафы для нарушителей и ряд запретов.