Украинцы первыми в мире покорили самую сложную вершину Гималаев (фото)

В 80-ых годах покорить вершину пытались британцы, но на определенной высоте вынуждены были спуститься вниз из-за проблем с акклиматизацией.

Трое украинских альпинистов покорили гималайскую вершину Аннапурна III и стали первыми в мире, кто это сделал. Об этом в Facebook сообщило Управление по делам семьи, молодежи и спорта Черкасской ОГА.

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Фамилии альпинистов — Вячеслав Полежайко, Михаил Фомин и Никита Балабанов. Первый черкасчанин, остальные два из Киева.

Отмечается, что украинцы преодолели неприступное юго-восточное ребро горы высотой 7555 м. Мужчинам пришлось пройти 2800 м стены в Гималаях, которую до них не смог покорить никто.

Восхождение на вершину произошло 6 ноября.

Впервые попытку подняться на ребро совершили в 1981 выходцы из Британии — Ник Колтон и Тим Лич. Они дошли до отметки 6500 метров, но затем команда спустилась вниз из-за проблем с акклиматизацией.

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Географическое нахождение Аннапурны III — Непал. Вершина расположена практически в центральной части массива Аннапурна и считается третьей по высоте среди гор этого массива. По высоте гора занимает 42 место в мире.

Ранее сообщалось, что альпинистка из Западной Украины Ирина Галай покорила пакистанскую вершину К2 Чогори. Экстремальные спортсмены называют ее "горой убийцей". Высота вершины 8611 метров.

Еще Фокус писал, что альпинист из Харькова Валентин Сипавин стал первым украинцем, который четыре раза покорил Эверест.