Українці першими у світі підкорили найскладнішу вершину Гімалаїв (фото)

У 80-ті роки підкорити вершину намагалися британці, але на певній висоті змушені були спуститися вниз через проблеми з акліматизацією.

Троє українських альпіністів підкорили гімалайську вершину Аннапурна ІІІ і стали першими у світі, хто це зробив. Про це у Facebook повідомило Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА.

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Прізвища альпіністів – В'ячеслав Полежайко, Михайло Фомін та Микита Балабанов. Перший черкачанин, решта два з Києва.

Зазначається, що українці подолали неприступне південно-східне ребро гори заввишки 7555 м. Чоловікам довелося пройти 2800 м стіни у Гімалаях, яку до них не підкорив ніхто.

Сходження на вершину відбулося 6 листопада.

Вперше спробу піднятися на ребро зробили 1981 року вихідці з Британії — Нік Колтон і Тім Ліч. Вони дійшли до позначки 6500 метрів, але потім команда спустилася вниз через проблеми з акліматизацією.

[ + – ] підкорення вершини українцями [ + – ] підкорення вершини українцями [ + – ] підкорення вершини українцями [ + – ] підкорення вершини українцями

Географічне положення Аннапурни III — Непал. Вершина розташована практично в центральній частині масиву Аннапурна та вважається третьою за висотою серед гір цього масиву. По висоті гора посідає 42 місце у світі.

Раніше повідомлялося, що альпіністка із Західної України Ірина Галай підкорила пакистанську вершину К2 Чогорі. Екстремальні спортсмени називають її "горою вбивцею". Висота вершини 8611 метрів.

Ще Фокус писав, що альпініст із Харкова Валентин Сипавін став першим українцем, який чотири рази підкорив Еверест.