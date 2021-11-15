Харьковчанин продал 1 копейку СССР за 250 тыс. гривен (фото)

Монета достаточно редкая и представляет большой интерес для коллекционеров, поскольку она изготовлена в 1949 году со штемпелем на аверсе для монет 1950 года.

В Украине продали одну копейку СССР 1949 года выпуска за 250 тыс. гривен ($9 800). Монету продал житель Харькова на аукционе Violity.

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Цена монеты обусловлена тем, что ее реверс отличается от аверса. В описании лота говорится, что монета выпущена в 1949 году в то время, как аверс изготовлен со штемпелем монеты для 1950 года. Поэтому такая монета считается одной из самых редких.

Следует отметить, что в числе монет выпущеных в Украине также находятся редкие экземпляры. Например определенную ценность представляют редкие монеты 5 копеек 2007 года с нестандартным весом в 3,47 грамм, 50 коппек 2014 и 2016 годов выпуска из 1(96)-1(96)к магнитной стали, 1 гривна 2013 года, что выпущена 5 тысячным тиражом, с каштанами из годового набора, 50 копеек 1992 года из магнитной нержавеющей стали.

Напомним, Национальный банк Украины решил изменить дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривны из-за жалоб украинцев на их качество. В банке обещают, что новые монеты будут более удобными в использовании.

В Израиле были обнаружены редкие монеты, изготовленные во времена Второго Иерусалимского Храма. Эксперты утверждают, что монеты использовались для уплаты храмового налога паломниками, которые заходили в Храм во время праздников.