Харків'янин продав 1 копійку СРСР за 250 тис. гривень (фото)

Монета є досить рідкісною і представляє великий інтерес для колекціонерів, оскільки вона виготовлена в 1949 році зі штемпелем на аверсі для монет 1950 року.

В Україні було продано одну копійку СРСР 1949 року випуску за 250 тис. гривень ($9 800). Монету продав мешканець Харкова на аукціоні Violity.

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Ціна монети обумовлена тим, що її реверс відрізняється від аверсу. В описі лота йдеться про те, що монета випущена в 1949 році в той час, як аверс виготовлений зі штемпелем монети для 1950 року. Тому така монета вважається однією з найрідкісніших.

Варто зазначити, що серед монет, випущених в Україні, також є рідкісні екземпляри. Наприклад, певну цінність становлять рідкісні монети 5 копійок 2007 року з нестандартною вагою в 3,47 грами, 50 копійок 2014 та 2016 років випуску з 1(96)-1(96)до магнітної сталі, 1 гривня 2013 року, випущена 5-тисячним тиражем, з каштанами з річного набору, 50 копійок 1992 року з магнітної нержавілої сталі.

Нагадаємо, Національний банк України вирішив змінити дизайн монет номіналом в 1 та 2 гривні через скарги українців на їхню якість. У банку обіцяють, що нові монети будуть зручнішими у використанні.

В Ізраїлі знайшли рідкісні монети, виготовлені за часів Другого Єрусалимського Храму. Експерти стверджують, що монети використовувалися для сплати храмового податку паломниками, які заходили до Храму під час свят.