Статистика коронавируса на 16 ноября: 838 умерших — новый рекорд смертности

За минувшие сутки были госпитализированы более 2 200 человек. Лидерами по новым случаям COVID-19 стали Днепропетровская и Одесская области.

За прошедшие сутки в Украине подтвердились 16 308 новых случаев COVID-19. Из них заболели 1 168 детей и 327 медработников. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусной болезнью или подозрением на нее госпитализировали 2 264 человека, 838 пациентов с этим диагнозом скончались — это рекордный показатель.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 16 308 человек;

выздоровело — 21 914 человек;

летальные случаи — 838;

госпитализировано — 2 264 человека.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

9 ноября — 5 696;

10 ноября — 4 778;

11 ноября — 4 318;

12 ноября — 4 564;

13 ноября — 4 881;

14 ноября — 2 798;

15 ноября — 2 264.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.

В течение минувших суток украинцы сделали 112 896 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 45 674;

методом ИФА — 13 529;

экспресс-тесты на антиген — 53 693.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Днепропетровская область — 1635 случаев;

Одесская область — 1549 случаев;

Киев — 1481 случай;

Запорожская область — 1084 случая;

Полтавская область — 1000 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 244 749 человек;

выздоровело — 2 664 373 человека;

летальные случаи — 77 985;

сделано ПЦР-тестов — 15 292 648.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 102 908 человек;

2 дозой — 165 180 человек;

всего — 268 088 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 12 331 550 человек, а две — 8 887 415. Всего сделано 21 218 965 прививок.

[ + – ] Статистика коронавируса на 16 ноября

Напомним, прошлый рекорд смертности в Украине был установлен 8 ноября — тогда от коронавируса умерли 833 человека.

Также Фокус писал, что с 13 ноября в Киевской области запрещено пользоваться общественным транспортом без COVID-документов.