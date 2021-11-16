Статистика коронавируса на 16 ноября: 838 умерших — новый рекорд смертности
За минувшие сутки были госпитализированы более 2 200 человек. Лидерами по новым случаям COVID-19 стали Днепропетровская и Одесская области.
За прошедшие сутки в Украине подтвердились 16 308 новых случаев COVID-19. Из них заболели 1 168 детей и 327 медработников. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусной болезнью или подозрением на нее госпитализировали 2 264 человека, 838 пациентов с этим диагнозом скончались — это рекордный показатель.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 16 308 человек;
- выздоровело — 21 914 человек;
- летальные случаи — 838;
- госпитализировано — 2 264 человека.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 9 ноября — 5 696;
- 10 ноября — 4 778;
- 11 ноября — 4 318;
- 12 ноября — 4 564;
- 13 ноября — 4 881;
- 14 ноября — 2 798;
- 15 ноября — 2 264.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.
В течение минувших суток украинцы сделали 112 896 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 45 674;
- методом ИФА — 13 529;
- экспресс-тесты на антиген — 53 693.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Днепропетровская область — 1635 случаев;
- Одесская область — 1549 случаев;
- Киев — 1481 случай;
- Запорожская область — 1084 случая;
- Полтавская область — 1000 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 244 749 человек;
- выздоровело — 2 664 373 человека;
- летальные случаи — 77 985;
- сделано ПЦР-тестов — 15 292 648.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 102 908 человек;
- 2 дозой — 165 180 человек;
- всего — 268 088 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 12 331 550 человек, а две — 8 887 415. Всего сделано 21 218 965 прививок.
Напомним, прошлый рекорд смертности в Украине был установлен 8 ноября — тогда от коронавируса умерли 833 человека.
Также Фокус писал, что с 13 ноября в Киевской области запрещено пользоваться общественным транспортом без COVID-документов.