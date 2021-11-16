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Статистика коронавируса на 16 ноября: 838 умерших — новый рекорд смертности

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Коронавирус, смертность, статистика, Украина, ковид
Фото: hromadske.ua | В Украине рекордное число умерших от коронавируса за сутки

За минувшие сутки были госпитализированы более 2 200 человек. Лидерами по новым случаям COVID-19 стали Днепропетровская и Одесская области.

За прошедшие сутки в Украине подтвердились 16 308 новых случаев COVID-19. Из них заболели 1 168 детей и 327 медработников. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусной болезнью или подозрением на нее госпитализировали 2 264 человека, 838 пациентов с этим диагнозом скончались — это рекордный показатель.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 16 308 человек;
  • выздоровело — 21 914 человек;
  • летальные случаи — 838;
  • госпитализировано — 2 264 человека.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 9 ноября — 5 696;
  • 10 ноября — 4 778;
  • 11 ноября — 4 318;
  • 12 ноября — 4 564;
  • 13 ноября — 4 881;
  • 14 ноября — 2 798;
  • 15 ноября — 2 264.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.

В течение минувших суток украинцы сделали 112 896 тестов на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 45 674;
  • методом ИФА — 13 529;
  • экспресс-тесты на антиген — 53 693.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Днепропетровская область — 1635 случаев;
  • Одесская область — 1549 случаев;
  • Киев — 1481 случай;
  • Запорожская область — 1084 случая;
  • Полтавская область — 1000 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 244 749 человек;
  • выздоровело — 2 664 373 человека;
  • летальные случаи — 77 985;
  • сделано ПЦР-тестов — 15 292 648.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 102 908 человек;
  • 2 дозой — 165 180 человек;
  • всего — 268 088 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 12 331 550 человек, а две — 8 887 415. Всего сделано 21 218 965 прививок.

Коронавирус, статистика, Украина, новые случаи, ковид
Статистика коронавируса на 16 ноября

Напомним, прошлый рекорд смертности в Украине был установлен 8 ноября — тогда от коронавируса умерли 833 человека.

Также Фокус писал, что с 13 ноября в Киевской области запрещено пользоваться общественным транспортом без COVID-документов.