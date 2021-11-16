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Статистика коронавірусу на 16 листопада: 838 померлих — новий рекорд смертності

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Коронавірус, смертність, статистика, Україна, ковід
Фото: hromadske.ua | В Україні рекордна кількість померлих від коронавірусу за добу

Минулої доби було госпіталізовано понад 2 200 осіб. Лідерами з нових випадків COVID-19 стали Дніпропетровська й Одеська області.

Минулої доби в Україні підтвердилися 16 308 нових випадків COVID-19. Із них захворіло 1 168 дітей і 327 медпрацівників. Про це у вівторок, 16 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Із коронавірусною хворобою або підозрою на неї госпіталізували 2 264 особи, 838 пацієнтів із цим діагнозом померли — це рекордний показник.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло – 16 308 осіб;
  • одужало — 21 914 осіб;
  • летальні випадки — 838;
  • госпіталізовано – 2 264 особи.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 9 листопада — 5696;
  • 10 листопада — 4778;
  • 11 листопада — 4318;
  • 12 листопада — 4564;
  • 13 листопада — 4881;
  • 14 листопада — 2798;
  • 15 листопада — 2264.

88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не вакциновані та не отримували жодної дози препарату.

Протягом минулої доби українці зробили 112 896 тестів на коронавірусну інфекцію:

  • методом ПЛР — 45 674;
  • методом ІФА — 13 529;
  • експрес-тести на антиген — 53 693.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • Дніпропетровська область – 1635 випадків;
  • Одеська область – 1549 випадків;
  • Київ — 1481 випадок;
  • Запорізька область – 1084 випадки;
  • Полтавська область – 1000 випадків.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 3 244 749 осіб;
  • одужало — 2 664 373 особи;
  • летальні випадки — 77 985;
  • зроблено ПЛР-тестів — 15 292 648.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 102 908 осіб;
  • 2 дозою — 165 180 осіб;
  • усього — 268 088 осіб.

Із початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 12 331 550 осіб, а дві – 8 887 415. Загалом зроблено 21 218 965 щеплень.

Коронавірус, статистика, Україна, нові випадки, ковід
Статистика коронавірусу на 16 листопада

Нагадаємо, минулий рекорд смертності в Україні було встановлено 8 листопада — тоді від коронавірусу померли 833 людини.

Також Фокус писав, що з 13 листопада на Київщині заборонено користуватися громадським транспортом без COVID-документів.