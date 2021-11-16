Статистика коронавірусу на 16 листопада: 838 померлих — новий рекорд смертності
Минулої доби було госпіталізовано понад 2 200 осіб. Лідерами з нових випадків COVID-19 стали Дніпропетровська й Одеська області.
Минулої доби в Україні підтвердилися 16 308 нових випадків COVID-19. Із них захворіло 1 168 дітей і 327 медпрацівників. Про це у вівторок, 16 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Із коронавірусною хворобою або підозрою на неї госпіталізували 2 264 особи, 838 пацієнтів із цим діагнозом померли — це рекордний показник.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 16 308 осіб;
- одужало — 21 914 осіб;
- летальні випадки — 838;
- госпіталізовано – 2 264 особи.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 9 листопада — 5696;
- 10 листопада — 4778;
- 11 листопада — 4318;
- 12 листопада — 4564;
- 13 листопада — 4881;
- 14 листопада — 2798;
- 15 листопада — 2264.
88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не вакциновані та не отримували жодної дози препарату.
Протягом минулої доби українці зробили 112 896 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 45 674;
- методом ІФА — 13 529;
- експрес-тести на антиген — 53 693.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Дніпропетровська область – 1635 випадків;
- Одеська область – 1549 випадків;
- Київ — 1481 випадок;
- Запорізька область – 1084 випадки;
- Полтавська область – 1000 випадків.
Із початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 244 749 осіб;
- одужало — 2 664 373 особи;
- летальні випадки — 77 985;
- зроблено ПЛР-тестів — 15 292 648.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 102 908 осіб;
- 2 дозою — 165 180 осіб;
- усього — 268 088 осіб.
Із початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 12 331 550 осіб, а дві – 8 887 415. Загалом зроблено 21 218 965 щеплень.
Нагадаємо, минулий рекорд смертності в Україні було встановлено 8 листопада — тоді від коронавірусу померли 833 людини.
Також Фокус писав, що з 13 листопада на Київщині заборонено користуватися громадським транспортом без COVID-документів.