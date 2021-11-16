Чернобыльский заповедник показал красочные фотографии из зоны отчуждения (фото)

Фотографы также нашли в заповеднике фламмулину — грибы, которые в народе называют зимними опенками.

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал кадры из зоны отчуждения ЧАЭС в последние дни осени. Об этом сообщается в Facebook заповедника.

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"В последний месяц осени далеко до яркого и красочного октября. Но и он среди тусклости и мрачности изредка еще сверкают желтые, рыжие, ржавые и даже зеленые цвета", — говорится в сообщении.

Как видно на фото, листья на деревьях уже опали, все вокруг пожелтело, трава иссохла, но нетронута природа все равно очаровывает.

На одном из кадров изображен ствол дерева, которые грызли бобры. Эти животные сейчас активно готовятся к зиме, заготавливая древесину, ветки и кору. Но именно это дерево они не смогли преодолеть.

[ + – ] ноябрь в ЧАЭС

[ + – ] ноябрь в ЧАЭС

[ + – ] ноябрь в ЧАЭС

Чернобыльская зона остается заброшенной уже 35 лет с момента аварии на 4-м энергоблоке АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник занимает около 2 тыс. га территории Чернобыльской зоны. После радиоактивного загрязнения эта территория постепенно восстанавливается. На сегодняшний день это место является домом для 300 видов животных, из которых 75 краснокнижных, 1,2 тысяч видов сосудистых растений, 120 видов лишайников и 20 видов мхов. Здесь проживают более 15 особей рыси, 8 волчьих стай и самая большая в Европе популяция лошадей Пржевальского — 150 особей.

Недавно Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины одобрило законопроект для развития крупнейшего в Украине заповедника, предусматривающего выделение средств.

В заповеднике говорят, что деньги пойдут на создание инфраструктуры и развитие научно-исследовательского и туристического потенциала заповедника.

"Это ведь уникальное место для исследований восстановления флоры и фауны после радиоактивного загрязнения и наблюдений за тем, как зона отчуждения превращается в зону возрождения", — сказано в сообщении.

Как писал Фокус, реакторный зал Чернобыльской АЭС сняли при помощи дрона впервые с момента аварии. Кадры руин удалось заснять при помощи аппарата Elios 2.