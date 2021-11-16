Чорнобильський заповідник показав барвисті фотографії із зони відчуження (фото)
Фотографи також знайшли в заповіднику фламуліну – гриби, які в народі називають зимовими опеньками.
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник показав кадри з зони відчуження ЧАЕС останніми днями осені. Про це повідомляється у Facebook заповідника.
"В останній місяць осені далеко до яскравого та барвистого жовтня. Але й серед тьмяності та похмурості зрідка ще виблискують жовті, руді, іржаві та навіть зелені кольори", — йдеться в повідомленні.
Як видно на фото, листя на деревах вже опало, все навколо пожовкло, трава висохла, але незаймана природа все одно зачаровує.
На одному з кадрів зображено стовбур дерева, яке гризли бобри. Ці тварини зараз активно готуються до зими, заготовляючи деревину, гілки та кору. Але саме це дерево вони не змогли подолати.
Чорнобильська зона залишається покинутою вже 35 років із моменту аварії на 4-му енергоблоці АЕС, що сталася у квітні 1986 року.
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник займає близько 2 тис. га території Чорнобильської зони. Після радіоактивного забруднення ця територія поступово відновлюється. На сьогодні це місце є домом для 300 видів тварин, із яких 75 червонокнижних, 1200 видів судинних рослин, 120 видів лишайників і 20 видів мохів. Тут проживають понад 15 особин рисі, 8 вовчих зграй і найбільша в Європі популяція коней Пржевальського — 150 особин.
Нещодавно Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України схвалило законопроект для розвитку найбільшого в Україні заповідника, який передбачає виділення коштів.
У заповіднику кажуть, що гроші підуть на створення інфраструктури та розвиток науково-дослідного й туристичного потенціалу заповідника.
"Адже це унікальне місце для досліджень відновлення флори та фауни після радіоактивного забруднення та спостережень за тим, як зона відчуження перетворюється на зону відродження", — сказано в повідомленні.
Як писав Фокус, реакторний зал Чорнобильської АЕС зняли за допомогою дрона вперше з моменту аварії. Кадри руїн вдалося зняти за допомогою апарату Elios 2.