Чорнобильський заповідник показав барвисті фотографії із зони відчуження (фото)

Фотографи також знайшли в заповіднику фламуліну – гриби, які в народі називають зимовими опеньками.

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник показав кадри з зони відчуження ЧАЕС останніми днями осені. Про це повідомляється у Facebook заповідника.

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"В останній місяць осені далеко до яскравого та барвистого жовтня. Але й серед тьмяності та похмурості зрідка ще виблискують жовті, руді, іржаві та навіть зелені кольори", — йдеться в повідомленні.

Як видно на фото, листя на деревах вже опало, все навколо пожовкло, трава висохла, але незаймана природа все одно зачаровує.

На одному з кадрів зображено стовбур дерева, яке гризли бобри. Ці тварини зараз активно готуються до зими, заготовляючи деревину, гілки та кору. Але саме це дерево вони не змогли подолати.

[ + – ] листопад у ЧАЕС

[ + – ] листопад у ЧАЕС

[ + – ] листопад у ЧАЕС

Чорнобильська зона залишається покинутою вже 35 років із моменту аварії на 4-му енергоблоці АЕС, що сталася у квітні 1986 року.

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник займає близько 2 тис. га території Чорнобильської зони. Після радіоактивного забруднення ця територія поступово відновлюється. На сьогодні це місце є домом для 300 видів тварин, із яких 75 червонокнижних, 1200 видів судинних рослин, 120 видів лишайників і 20 видів мохів. Тут проживають понад 15 особин рисі, 8 вовчих зграй і найбільша в Європі популяція коней Пржевальського — 150 особин.

Нещодавно Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України схвалило законопроект для розвитку найбільшого в Україні заповідника, який передбачає виділення коштів.

У заповіднику кажуть, що гроші підуть на створення інфраструктури та розвиток науково-дослідного й туристичного потенціалу заповідника.

"Адже це унікальне місце для досліджень відновлення флори та фауни після радіоактивного забруднення та спостережень за тим, як зона відчуження перетворюється на зону відродження", — сказано в повідомленні.

Як писав Фокус, реакторний зал Чорнобильської АЕС зняли за допомогою дрона вперше з моменту аварії. Кадри руїн вдалося зняти за допомогою апарату Elios 2.