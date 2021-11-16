Пенсионеров Мариуполя будут поощрять за вакцинацию продуктовыми наборами

Решение годского совета связано с тем, что всего лишь 7% пенсионеров Мариуполя прошло полный курс иммунизации.

Городской совет Мариуполя принял решение поощрять вакцинацию пенсионеров города возрастом старше 70 лет. Всем пенсионерам, которые сделают прививки от COVID-19, выдадут продуктовые наборы. Об этом сообщает пресс-служба мариупольского горсовета.

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Мэр города Вадим Бойченко заявил, что продуктовые наборы будут розданы тем, кто прошел полный курс (две дозы) иммунизации.

"Это благодарность за ответственную и сознательную позицию наших родителей, дедушек и бабушек. Ведь именно они находятся в зоне риска. Я хочу, чтобы новогодние праздники мариупольские семьи встретили в полном составе. Чтобы мы вернулись к привычной жизни. Так и будет, но для этого нужно защитить себя, нужно вакцинироваться", — подчеркнул Бойченко.

Мэр также сообщил, что первые поощрения мариупольские пенсионеры смогут получить уже в декабре этого года. А пенсионеры, сделавшие вторую прививку в декабре, получат продукты позже. В состав продуктовых наборов войдут макаронные изделия, крупы, сладости и чай.

Пресс-служба Мариуполя также отметила крайне низкий процент вакцинированных пожилых граждан – по данным горсовета, на сегодняшний день полный курс иммунизации прошло только 7% пенсионеров города.

Ранее сообщалось, что с вхождением Мариуполя в "красную" зону ограничений, администрация Центрально городского рынка запретила посещать общественный туалет без COVID-сертификатов.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине не зафиксировано ни одного случая смерти в результате вакцинации от коронавируса. Главврач отметил, причинно-следственной связи между случаями летального исхода и действием вакцины не существует.