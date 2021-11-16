Пенсіонерів Маріуполя заохочуватимуть за вакцинацію продуктовими наборами

Рішення річної ради пов'язане з тим, що лише 7% пенсіонерів Маріуполя пройшло повний курс імунізації.

Міська рада Маріуполя ухвалила рішення заохочувати вакцинацію пенсіонерів міста віком від 70 років. Усім пенсіонерам, які зроблять щеплення COVID-19, видадуть продуктові набори. Про це повідомляє пресслужба маріупольської міськради.

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Мер міста Вадим Бойченко заявив, що продуктові набори будуть роздані тим, хто пройшов повний курс (дві дози) імунізації.

"Це подяка за відповідальну та свідому позицію наших батьків, дідусів та бабусь. Адже саме вони перебувають у зоні ризику. Я хочу, щоб новорічні свята маріупольські сім'ї зустріли в повному складі. Щоб ми повернулися до звичного життя. Так і буде, але для цього потрібно захистити себе, потрібно вакцинуватися", — наголосив Бойченко.

Мер також повідомив, що перші заохочення маріупольські пенсіонери матимуть змогу отримати вже у грудні цього року. А пенсіонери, які зробили друге щеплення у грудні, отримають продукти пізніше. До складу продуктових наборів увійдуть макаронні вироби, крупи, солодощі та чай.

Пресслужба Маріуполя також зазначила вкрай низький відсоток вакцинованих громадян літнього віку – за даними міськради, на сьогодні повний курс імунізації пройшло лише 7% пенсіонерів міста.

Раніше повідомлялося, що після входження Маріуполя до "червоної" зони обмежень адміністрація Центрально-міського ринку заборонила відвідувати громадський туалет без COVID-сертифікатів.

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні не зафіксовано жодного випадку смерті внаслідок вакцинації від коронавірусу. Головлікар зазначив, що причинно-наслідкового зв'язку між випадками летального результату та дією вакцини не існує.