"Получат все". В "Слуге народа" прояснили, кто получит 1000 грн за вакцинацию

Народный депутат Алексей Устенко опроверг свои же слова о том, что деньги смогут получить лишь те, кто вакцинировался после 19 декабря.

Народный депутат фракции "Слуги народа" Алексей Устенко в своем Telegram подтвердил информацию о том, что вакцинированным гражданам Украины выплатят 1000 гривен. По словам нардепа, для этого предусмотрено выделить из бюджета 3 млрд гривен.

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По словам Устенко, решение о выделении денежных средств обусловлено желанием поддержать бизнес представителей сферы услуг, которые в условиях карантинных ограничений находится "не в самомо хорошем состоянии".

Ранее депутат в интервью журналистам "Вестей" сообщил, что 1000 гривен за вакцинацию, которые пообещал президент Зеленский, получат лишь те, кто прошел полный курс иммунизации после 19 декабря. При этом нардеп уточнил, что те, кто прививался до 19 декабря не получат ничего, поскольку на выплаты предусмотрено выделить 6 млрд гривен.

Однако, следует учитывать тот факт, что на сегодня общее количество вакцинируемых граждан в Украине составляет около 8 млн человек. Это значит, что для выплаты всем привитым гражданам выделенных денег не хватает уже сейчас.

Напомним, что 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором было сказано, что украинцы, получившие две дозы вакцины, получат 1000 гривен. По словам президента, за эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес клуб, посетить кинотеатр, театр, музей и т.д.