1000 гривен за вакцинацию получат не все: в "Слуге народа" уточнили детали

Материальное поощрение за вакцинацию от COVID-19 начнет функционировать с 19 декабря.

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сделал важное уточнение на счет получение денег украинцами за вакцинацию от COVID-19. Так, средства от государства получат не все, а только те, кто сделает прививку после 19 декабря, сообщают Вести.

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"Вам не, и мне уже не дадут, и коллеги моему не дадут, и большинству здесь не дадут. Это тем, кто с 19 декабря", — заявил нардеп журналисту в кулуарах парламента.

Устенко также отметил, что пока неизвестно, сколько из бюджета придется потратить денег на поощрение граждан по вакцинации, поскольку охват желающих предсказать сложно.

[ + – ] Устенко о тысяче за вакцинацию

В то же время его коллега по партии Александр Качура добавил, что тысяча гривен полагается всем, кто вакцинируется — и тем, у кого нет приложения "Дія", в том числе пенсионерам. Для этого будет разработан альтернативный способ получения средств.

[ + – ] Александр Качура

Как известно, президент Владимир Зеленский 15 ноября обратился к украинцам и сообщил, что те, кто дважды вакцинируется от коронавируса, получат по 1000 гривен. Средства можно будет получить через приложение "Дія" и другими путями, о которых расскажут позже. По словам главы государства, эти деньги можно будет потратить на абонемент в зал, приобрести билеты для внутреннего перемещения по стране, посетить кинотеатр, театр. музей. и так далее.

На программу стимуляции населения по вакцинации потратят 6 млрд гривен, эта сумма рассчитана на пару лет.

Фокус писал, что киевский бизнесмен Алексей Давыденко решил поощрять финансово своих подчиненных за вакцинацию и этот эксперимент дал неплохи результаты.