1 000 гривень за вакцинацію отримають не всі: у "Слузі народу" уточнили деталі

Матеріальне заохочення за вакцинацію COVID-19 почне функціонувати з 19 грудня.

Нардеп від "Слуги народу" Олексій Устенко зробив важливе уточнення щодо отримання грошей українцями за вакцинацію від COVID-19. Так, кошти від держави отримають не всі, а ті, хто зробить щеплення після 19 грудня, повідомляють Вести.

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"Вам ні, і мені вже не дадуть, і колезі моєму не дадуть, і більшості тут не дадуть. Це тим, хто з 19 грудня", — заявив нардеп журналісту в кулуарах парламенту.

Устенко також зазначив, що поки що невідомо, скільки з бюджету доведеться витратити грошей на заохочення громадян із вакцинації, оскільки охоплення охочих передбачити складно.

[ + – ] Устенко про тисячу за вакцинацію

Водночас його колега по партії Олександр Качура додав, що тисяча гривень належить всім, хто вакцинується — і тим, у кого немає програми "Дія", зокрема пенсіонерам. Для цього буде розроблено альтернативний спосіб отримання коштів.

[ + – ] Олександр Качура

Як відомо, президент Володимир Зеленський 15 листопада звернувся до українців і повідомив, що ті, хто двічі вакцинується від коронавірусу, отримають по 1 000 гривень. Кошти можна буде отримати через додаток "Дія" та іншими шляхами, про які розкажуть пізніше. За словами глави держави, ці гроші можна буде витратити на абонемент до зали, придбати квитки для внутрішнього переміщення країною, відвідати кінотеатр, театр, музей тощо.

На програму стимуляції населення з вакцинації витратять 6 млрд гривень, ця сума розрахована на кілька років.

Фокус писав, що київський бізнесмен Олексій Давиденко вирішив заохочувати фінансово своїх підлеглих за вакцинацію, і цей експеримент дав непогані результати.