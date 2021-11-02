Мотивація грошима. Київський бізнесмен розповів, як вмовив співробітників вакцинуватися від COVID-19

Власник мережі магазинів з продажу медичного обладнання вважає за краще заохочувати грошима співробітників, вакцинованих від COVID-19.

Грошова мотивація здатна підвищити відсоток щеплених від COVID-19, про це свідчать результати експерименту, який провів український бізнесмен, власник мережі магазинів із продажу медичного обладнання "Медтехніка" Олексій Давиденко. Суть експерименту він виклав у Facebook.

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Ще в середині літа в компанії провели опитування співробітників із приводу вакцинації. Тоді більшість працівників в Україні не мали наміру вакцинуватися. Щоб змінити підхід, "Медтехніка" вирішила виплачувати грошові заохочення. За повну вакцинацію працівникові доплачували одноразово 1 тис. грн, а після кожного щеплення давали вихідні дні. Крім цього, до кінця 2021 року щепленим надавалося 10% надбавки до кожної зарплати.

Станом на 12 липня повністю було вакциновано лише 5% співробітників, не хотіли щеплюватися 72%. До 28 жовтня цифри змінилися. Повністю прищепилися вже 73% працівників і лише 13% не захотіли.

"До початку третьої хвилі COVID-19 ми змогли переконати більше половини співробітників змінити свою думку і пройти повну вакцинацію. І не важливо, з якою мотивацією люди передумали: захотіли підзаробити, взяли приклад з колег, злякалися", — зауважив Давиденко.

За його словами, не треба "таврувати ганьбою, сміятися та глумитися" над антивакцинаторами.

"Треба спробувати знайти ключ до кожної зачиненої двері. У цьому випадку ключем виявилися гроші. Навіть якщо одне людське життя ми змогли таким чином викупити грошима — цей експеримент уже можна вважати успішним", — підсумував він.

Із закликом до українців не боятися робити щеплення напередодні виступив президент України Володимир Зеленський. Глава держави закликав людей "вимкнути соцмережі та ввімкнути мозок", оскільки вакцинація – це єдине рішення на сьогодні.

Минулої доби в Україні зафіксували майже 19,5 тис. нових випадків COVID-19, свідчать дані МОЗ. За весь час пандемії в Україні коронавірусом заразилося близько 3 млн осіб, одужало 2,5 млн, а померло 69 тис. чоловік.

Фокус раніше повідомляв, що 22 жовтня в Україні поставили рекорд за кількістю вакцинованих. За день щепилися майже 290 тис. осіб.

Нагадаємо, що в МОЗ України озвучували умови анулювання COVID-сертифікатів.