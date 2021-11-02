Мотивация деньгами. Киевский бизнесмен рассказал, как уговорил сотрудников вакцинироваться от COVID-19

Владелец сети магазинов по продаже медицинского оборудования считает разумным поощрять деньгами сотрудников, вакцинированных от COVID-19.

Денежная мотивация способна повысить процент привитых от COVID-19, об этом говорят результаты эксперимента, который провел украинский бизнесмен, владелец сети магазинов по продаже медицинского оборудования "Медтехника" Алексей Давиденко. Суть эксперимента он изложил в Facebook.

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Еще в середине лета в компании провели опрос сотрудников по поводу вакцинации. Тогда большинство работников в Украине не собирались вакцинироваться. Чтобы изменить подход, "Медтехника" решила выплачивать денежные поощрения. За полную вакцинацию работнику доплачивали единоразово 1 тыс. грн, а после каждой прививки давали выходные дни. Кроме этого, до конца 2021 года привитым полагалось 10% надбавки к каждой зарплате.

По состоянию на 12 июля полностью были вакцинированы только 5% сотрудников, не хотели прививаться 72%. К 28 октября цифры поменялись. Полностью привились уже 73% работников и только 13% не захотели.

"До начала третьей волны COVID-19, мы смогли убедить более половины сотрудников изменить свое мнение и пройти полную вакцинацию. И не важно с какой мотивацией люди передумали: захотели подзаработать, взяли пример с коллег, испугались", – заметил Давиденко.

По его словам, не надо "клеймить позором, смеяться и глумиться" над антивакцинаторами.

"Надо попытаться найти ключ к каждой закрытой двери. В данном случае ключом оказались деньги. Даже если одну человеческую жизнь мы смогли таким образом выкупить деньгами — этот эксперимент уже можно считать успешным", – подытожил он.

С призывом к украинцам не бояться делать прививки накануне выступил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства призывал людей "выключить соцсети и включить мозг", поскольку вакцинация – это единственное решение на сегодня.

За прошлые сутки в Украине зафиксировали почти 19,5 тыс. новых случаев COVID-19, свидетельствуют данные Минздрава. За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились около 3 млн человек, выздоровели 2,5 млн, а умерли 69 тыс.

Фокус ранее сообщал, что 22 октября в Украине поставили рекорд по количеству вакцинированных. За день привились почти 290 тыс. человек.

Напомним, что в Минздраве Украины озвучивали условия аннулирования COVID-сертификатов.