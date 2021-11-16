"Отримають усі". У "Слузі народу" пояснили, хто отримає 1000 грн за вакцинацію

Народний депутат Олексій Устенко спростував свої слова про те, що гроші зможуть отримати лише ті, хто вакцинувався після 19 грудня.

Народний депутат фракції "Слуги народу" Олексій Устенко у своєму Telegram підтвердив інформацію про те, що вакцинованим громадянам України виплатять 1000 гривень. За словами нардепа, для цього передбачено виділити з бюджету 3 млрд гривень.

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За словами Устенка, рішення про виділення коштів зумовлене бажанням підтримати бізнес представників сфери послуг, які в умовах карантинних обмежень перебувають "не в найкращому стані".

Раніше депутат в інтерв'ю журналістам "Вестей" повідомив, що 1000 гривень за вакцинацію, які пообіцяв президент Зеленський, отримають лише ті, хто пройде повний курс імунізації після 19 грудня. При цьому нардеп уточнив, що ті, хто щепився до 19 грудня, не отримають нічого, оскільки на виплати передбачено виділити 6 млрд гривень.

Проте, варто враховувати той факт, що на сьогодні загальна кількість вакцинованих громадян в Україні становить близько 8 млн осіб. Це означає, що для виплати всім щепленим громадянам виділених грошей не вистачає вже зараз.

Нагадаємо, що 15 листопада президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, у якому було сказано, що українці, які отримали дві дози вакцини, отримають 1000 гривень. За словами президента, за ці гроші можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей тощо.