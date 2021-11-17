Статистика коронавируса на 17 ноября: 18668 новых случаев COVID-19, 4468 госпитализаций

От коронавируса полностью вакцинировались уже более 9 миллионов украинцев.

За минувшие сутки в Украине выявили 18 668 новых случаев COVID-19. В частности, коронавирусная болезни подтвердилась у 1 312 детей и 403 медработников. Об этом во среду, 17 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусной болезнью или подозрением на нее госпитализировали 4 468 человек, 769 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 18 668 человек;

выздоровело — 20 211 человек;

летальные случаи — 769;

госпитализировано — 4 468 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

10 ноября — 4 778;

11 ноября — 4 318;

12 ноября — 4 564;

13 ноября — 4 881;

14 ноября — 2 798;

15 ноября — 2 264;

16 ноября — 4 468.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.

В течение минувших суток украинцы сделали 118 797 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 56 132;

методом ИФА — 13 840;

экспресс-тесты на антиген — 48 825.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Днепропетровская область — 1675 случаев;

Киев — 1609 случаев;

Одесская область — 1504 случая;

Полтавская область — 1168 случаев;

Запорожская область — 1087 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 263 417 человек;

выздоровело — 2 684 584 человека;

летальные случаи — 78 754;

сделано ПЦР-тестов — 15 348 780.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 114 029 человек;

2 дозой — 180 826 человек;

всего — 294 855 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 12 445 579 человек, а две — 9 068 241. Всего сделано 21 513 820 прививок.

[ + – ] Статистика коронавируса на 16 ноября

Напомним, ранее в Минздраве сообщали о первых признака прохождения пика текущей волны коронавируса в Украине.

Также Фокус писал о новом рекордном показателе летальных случаев в Украине — 15 ноября от COVID-19 скончались 838 человек.