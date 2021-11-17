Статистика коронавируса на 17 ноября: 18668 новых случаев COVID-19, 4468 госпитализаций
От коронавируса полностью вакцинировались уже более 9 миллионов украинцев.
За минувшие сутки в Украине выявили 18 668 новых случаев COVID-19. В частности, коронавирусная болезни подтвердилась у 1 312 детей и 403 медработников. Об этом во среду, 17 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусной болезнью или подозрением на нее госпитализировали 4 468 человек, 769 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 18 668 человек;
- выздоровело — 20 211 человек;
- летальные случаи — 769;
- госпитализировано — 4 468 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 10 ноября — 4 778;
- 11 ноября — 4 318;
- 12 ноября — 4 564;
- 13 ноября — 4 881;
- 14 ноября — 2 798;
- 15 ноября — 2 264;
- 16 ноября — 4 468.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.
В течение минувших суток украинцы сделали 118 797 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 56 132;
- методом ИФА — 13 840;
- экспресс-тесты на антиген — 48 825.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Днепропетровская область — 1675 случаев;
- Киев — 1609 случаев;
- Одесская область — 1504 случая;
- Полтавская область — 1168 случаев;
- Запорожская область — 1087 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 263 417 человек;
- выздоровело — 2 684 584 человека;
- летальные случаи — 78 754;
- сделано ПЦР-тестов — 15 348 780.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 114 029 человек;
- 2 дозой — 180 826 человек;
- всего — 294 855 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 12 445 579 человек, а две — 9 068 241. Всего сделано 21 513 820 прививок.
Напомним, ранее в Минздраве сообщали о первых признака прохождения пика текущей волны коронавируса в Украине.
Также Фокус писал о новом рекордном показателе летальных случаев в Украине — 15 ноября от COVID-19 скончались 838 человек.