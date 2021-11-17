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Статистика коронавируса на 17 ноября: 18668 новых случаев COVID-19, 4468 госпитализаций

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Коронавирус, Украина, статистика, госпитализации, смертность
Фото: РБК-Украина | В Украине госпитализировали почти 4,5 тысяч человек с коронавирусом

От коронавируса полностью вакцинировались уже более 9 миллионов украинцев.

За минувшие сутки в Украине выявили 18 668 новых случаев COVID-19. В частности, коронавирусная болезни подтвердилась у 1 312 детей и 403 медработников. Об этом во среду, 17 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусной болезнью или подозрением на нее госпитализировали 4 468 человек, 769 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 18 668 человек;
  • выздоровело — 20 211 человек;
  • летальные случаи — 769;
  • госпитализировано — 4 468 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 10 ноября — 4 778;
  • 11 ноября — 4 318;
  • 12 ноября — 4 564;
  • 13 ноября — 4 881;
  • 14 ноября — 2 798;
  • 15 ноября — 2 264;
  • 16 ноября — 4 468.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.

В течение минувших суток украинцы сделали 118 797 тестов на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 56 132;
  • методом ИФА — 13 840;
  • экспресс-тесты на антиген — 48 825.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Днепропетровская область — 1675 случаев;
  • Киев — 1609 случаев;
  • Одесская область — 1504 случая;
  • Полтавская область — 1168 случаев;
  • Запорожская область — 1087 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 263 417 человек;
  • выздоровело — 2 684 584 человека;
  • летальные случаи — 78 754;
  • сделано ПЦР-тестов — 15 348 780.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 114 029 человек;
  • 2 дозой — 180 826 человек;
  • всего — 294 855 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 12 445 579 человек, а две — 9 068 241. Всего сделано 21 513 820 прививок.

Коронавирус, Украина, статистика, госпитализации, смертность
Статистика коронавируса на 16 ноября

Напомним, ранее в Минздраве сообщали о первых признака прохождения пика текущей волны коронавируса в Украине.

Также Фокус писал о новом рекордном показателе летальных случаев в Украине — 15 ноября от COVID-19 скончались 838 человек.