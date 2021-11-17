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Статистика коронавірусу на 17 листопада: 18 668 нових випадків COVID-19, 4468 госпіталізацій

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Коронавірус, Україна, статистика, госпіталізації, смертність
Фото: РБК-Украина | В Україні госпіталізували майже 4,5 тисячі людей із коронавірусом

Від коронавірусу повністю вакцинувалися вже понад 9 мільйонів українців.

Минулої доби в Україні виявили 18 668 нових випадків COVID-19. Зокрема коронавірусна хвороба підтвердилася в 1312 дітей та 403 медпрацівників. Про це в середу, 17 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Із коронавірусною хворобою або підозрою на неї госпіталізували 4468 осіб, 769 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло – 18 668 осіб;
  • одужало — 20 211 осіб;
  • летальні випадки — 769;
  • госпіталізовано – 4 468 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 10 листопада — 4778;
  • 11 листопада — 4318;
  • 12 листопада — 4564;
  • 13 листопада — 4881;
  • 14 листопада — 2798;
  • 15 листопада — 2264;
  • 16 листопада — 4468.

88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не вакциновані та не отримували жодної дози препарату.

Протягом минулої доби українці зробили 118 797 тестів на коронавірусну інфекцію:

  • методом ПЛР — 56132;
  • методом ІФА — 13 840;
  • експрес-тести на антиген — 48825.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • Дніпропетровська область – 1675 випадків;
  • Київ — 1609 випадків;
  • Одеська область — 1504 випадки;
  • Полтавська область – 1168 випадків;
  • Запорізька область – 1087 випадків.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 3 263 417 осіб;
  • одужало — 2 684 584 особи;
  • летальні випадки — 78 754;
  • зроблено ПЛР-тестів — 15 348 780.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 114 029 осіб;
  • 2 дозою — 180 826 осіб;
  • всього — 294 855 осіб.

Із початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 12 445 579 осіб, а дві – 9 068 241. Загалом зроблено 21 513 820 щеплень.

Коронавірус, Україна, статистика, госпіталізації, смертність
Статистика коронавірусу на 16 листопада

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли про перші ознаки проходження піку поточної хвилі коронавірусу в Україні.

Також Фокус писав про новий рекордний показник летальних випадків в Україні — 15 листопада від COVID-19 померли 838 людей.