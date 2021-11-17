Статистика коронавірусу на 17 листопада: 18 668 нових випадків COVID-19, 4468 госпіталізацій
Від коронавірусу повністю вакцинувалися вже понад 9 мільйонів українців.
Минулої доби в Україні виявили 18 668 нових випадків COVID-19. Зокрема коронавірусна хвороба підтвердилася в 1312 дітей та 403 медпрацівників. Про це в середу, 17 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Із коронавірусною хворобою або підозрою на неї госпіталізували 4468 осіб, 769 пацієнтів із цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 18 668 осіб;
- одужало — 20 211 осіб;
- летальні випадки — 769;
- госпіталізовано – 4 468 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 10 листопада — 4778;
- 11 листопада — 4318;
- 12 листопада — 4564;
- 13 листопада — 4881;
- 14 листопада — 2798;
- 15 листопада — 2264;
- 16 листопада — 4468.
88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не вакциновані та не отримували жодної дози препарату.
Протягом минулої доби українці зробили 118 797 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 56132;
- методом ІФА — 13 840;
- експрес-тести на антиген — 48825.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Дніпропетровська область – 1675 випадків;
- Київ — 1609 випадків;
- Одеська область — 1504 випадки;
- Полтавська область – 1168 випадків;
- Запорізька область – 1087 випадків.
Із початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 263 417 осіб;
- одужало — 2 684 584 особи;
- летальні випадки — 78 754;
- зроблено ПЛР-тестів — 15 348 780.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 114 029 осіб;
- 2 дозою — 180 826 осіб;
- всього — 294 855 осіб.
Із початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 12 445 579 осіб, а дві – 9 068 241. Загалом зроблено 21 513 820 щеплень.
Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли про перші ознаки проходження піку поточної хвилі коронавірусу в Україні.
Також Фокус писав про новий рекордний показник летальних випадків в Україні — 15 листопада від COVID-19 померли 838 людей.