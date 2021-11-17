Статистика коронавірусу на 17 листопада: 18 668 нових випадків COVID-19, 4468 госпіталізацій

Від коронавірусу повністю вакцинувалися вже понад 9 мільйонів українців.

Минулої доби в Україні виявили 18 668 нових випадків COVID-19. Зокрема коронавірусна хвороба підтвердилася в 1312 дітей та 403 медпрацівників. Про це в середу, 17 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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Із коронавірусною хворобою або підозрою на неї госпіталізували 4468 осіб, 769 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло – 18 668 осіб;

одужало — 20 211 осіб;

летальні випадки — 769;

госпіталізовано – 4 468 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

10 листопада — 4778;

11 листопада — 4318;

12 листопада — 4564;

13 листопада — 4881;

14 листопада — 2798;

15 листопада — 2264;

16 листопада — 4468.

88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не вакциновані та не отримували жодної дози препарату.

Протягом минулої доби українці зробили 118 797 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 56132;

методом ІФА — 13 840;

експрес-тести на антиген — 48825.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Дніпропетровська область – 1675 випадків;

Київ — 1609 випадків;

Одеська область — 1504 випадки;

Полтавська область – 1168 випадків;

Запорізька область – 1087 випадків.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 3 263 417 осіб;

одужало — 2 684 584 особи;

летальні випадки — 78 754;

зроблено ПЛР-тестів — 15 348 780.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 114 029 осіб;

2 дозою — 180 826 осіб;

всього — 294 855 осіб.

Із початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 12 445 579 осіб, а дві – 9 068 241. Загалом зроблено 21 513 820 щеплень.

[ + – ] Статистика коронавірусу на 16 листопада

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли про перші ознаки проходження піку поточної хвилі коронавірусу в Україні.

Також Фокус писав про новий рекордний показник летальних випадків в Україні — 15 листопада від COVID-19 померли 838 людей.