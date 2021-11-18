Художник Поярков попал в ДТП в Киеве (видео)

Поярков утверждает, что не нарушал ПДД, поскольку двигался на зеленый свет.

Известный художник Сергей Поярков 17 ноября попал в ДТП на Кирилловской улице в Киеве. Его внедорожник Toyota Sequoia столкнулся с легковым автомобилем Skoda. Об этом сообщает "Магнолия ТВ".

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Очевидцы рассказали, что Toyota, двигаясь по Кирилловской, начала поворачивать со средней полосы влево на красный сигнал светофора и врезалась в Skоda, которая ехала по прямой на свой зеленый свет.

На место происшествия выехали сотрудники патрульной полиции и медики.

В результате аварии, Поярков получил незначительную травму головы и от госпитализации отказался, а водитель Skoda доставлен в больницу с многочисленными травмами.

Сам Поярков утверждает, что не нарушал правил дорожного движения, поскольку поворачивал с Кирилловской на Белицкую улицу на зеленый свет.

Также сообщается, что у Пояркова нет признаков алкогольного отравления.

Ранее сообщалось, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев в Киевской области попал в ДТП, во время которого его авто столкнулся с грузовиком MAN. Никто из участников происшествия не пострадал.

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