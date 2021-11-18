Художник Поярков потрапив у ДТП в Києві (відео)

Поярков стверджує, що не порушував правил дорожнього руху, оскільки рухався на зелене світло.

Відомий художник Сергій Поярков 17 листопада потрапив у ДТП на Кирилівській вулиці в Києві. Його позашляховик Toyota Sequoia зіштовхнувся з легковим автомобілем Skoda. Про це повідомляє "Магнолія ТБ".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Очевидці розповіли, що Toyota, рухаючись Кирилівською, почала повертати із середньої смуги вліво на червоний сигнал світлофора і врізалася в Skоda, яка їхала по прямій на своє зелене світло.

На місце події виїхали співробітники патрульної поліції та медики.

Внаслідок аварії Поярков отримав незначну травму голови і від госпіталізації відмовився, а водія Skoda доставлено до лікарні з численними травмами.

Сам Поярков стверджує, що не порушував правил дорожнього руху, оскільки повертав із Кирилівської на Білицьку вулицю на зелене світло.

Також повідомляється, що Поярков не має ознак алкогольного отруєння.

Раніше повідомлялося, що народний депутат із фракції "Слуга народу" Олексій Ковальов у Київській області потрапив у ДТП, під час якої його авто зіткнулося з вантажівкою MAN. Ніхто з учасників пригоди не постраждав.

На трасі Миколаїв-Одеса сталася ДТП, при якій службовий автомобіль патрульної поліції Renault Sandero врізався в Mitsubishi. Внаслідок аварії постраждали водій та пасажири Mitsubishi: жінка та двоє дітей.