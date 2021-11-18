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Статистика коронавируса на 18 ноября: 20591 новый случай COVID-19, 3907 госпитализаций

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Коронавирус, Украина, статистика, госпитализации, смертность
Фото: РБК-Украина | В Украине госпитализировали 3 907 человек с коронавирусной болезнью

За прошедшие сутки коронавирусная болезнь подтвердилась у почти 1,5 тысяч детей. Лидером по заболеваемости остается Днепропетровская область.

В среду, 17 ноября, в Украине выявили 20 591 новый случай COVID-19. Коронавирусная болезнь подтвердилась у 1 478 детей и 377 медработников. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 3 907 человек, 752 пациента с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 20 591 человек;
  • выздоровело — 19 633 человека;
  • летальные случаи — 752;
  • госпитализировано — 3 907 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 11 ноября — 4 318;
  • 12 ноября — 4 564;
  • 13 ноября — 4 881;
  • 14 ноября — 2 798;
  • 15 ноября — 2 264;
  • 16 ноября — 4 468;
  • 17 ноября — 3 907.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.

В течение минувших суток украинцы сделали 114 199 тестов на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 56 132;
  • методом ИФА — 13 840;
  • экспресс-тесты на антиген — 44 227.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Днепропетровская область — 1 892 случая;
  • Киев — 1 483 случая;
  • Запорожская область — 1 240 случаев;
  • Донецкая область — 1 203 случая;
  • Полтавская область — 1 100 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 284 008 человек;
  • выздоровело — 2 704 217 человек;
  • летальные случаи — 79 506;
  • сделано ПЦР-тестов — 15 348 780.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 108 754 человека;
  • 2 дозой — 189 078 человек;
  • всего — 297 832 человека.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 12 554 333 человека, а две — 9 257 319. Всего сделано 21 811 652 прививки.

Коронавирус, статистика, Украина, смертность, вакцинация
Статистика коронавируса в Украине на 18 ноября

Напомним, 40% украинцев считают, что в росте заболеваемости COVID-19 "никто не виноват", в то время как 21% опрошенных видят причину в противниках вакцинации от коронавируса, а 15% — Минздрав. Об этом свидетельствует последний опрос социологической группы "Рейтинг".

Тем временем Минздрав рассматривает возможность ужесточения карантина в "желтой" зоне. Там, в частности, могут обязать работников и посетителей заведений общепита пройти полный курс вакцинации.