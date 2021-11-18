Статистика коронавируса на 18 ноября: 20591 новый случай COVID-19, 3907 госпитализаций
За прошедшие сутки коронавирусная болезнь подтвердилась у почти 1,5 тысяч детей. Лидером по заболеваемости остается Днепропетровская область.
В среду, 17 ноября, в Украине выявили 20 591 новый случай COVID-19. Коронавирусная болезнь подтвердилась у 1 478 детей и 377 медработников. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 3 907 человек, 752 пациента с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 20 591 человек;
- выздоровело — 19 633 человека;
- летальные случаи — 752;
- госпитализировано — 3 907 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 11 ноября — 4 318;
- 12 ноября — 4 564;
- 13 ноября — 4 881;
- 14 ноября — 2 798;
- 15 ноября — 2 264;
- 16 ноября — 4 468;
- 17 ноября — 3 907.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.
В течение минувших суток украинцы сделали 114 199 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 56 132;
- методом ИФА — 13 840;
- экспресс-тесты на антиген — 44 227.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Днепропетровская область — 1 892 случая;
- Киев — 1 483 случая;
- Запорожская область — 1 240 случаев;
- Донецкая область — 1 203 случая;
- Полтавская область — 1 100 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 284 008 человек;
- выздоровело — 2 704 217 человек;
- летальные случаи — 79 506;
- сделано ПЦР-тестов — 15 348 780.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 108 754 человека;
- 2 дозой — 189 078 человек;
- всего — 297 832 человека.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 12 554 333 человека, а две — 9 257 319. Всего сделано 21 811 652 прививки.
Напомним, 40% украинцев считают, что в росте заболеваемости COVID-19 "никто не виноват", в то время как 21% опрошенных видят причину в противниках вакцинации от коронавируса, а 15% — Минздрав. Об этом свидетельствует последний опрос социологической группы "Рейтинг".
Тем временем Минздрав рассматривает возможность ужесточения карантина в "желтой" зоне. Там, в частности, могут обязать работников и посетителей заведений общепита пройти полный курс вакцинации.