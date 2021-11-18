Статистика коронавируса на 18 ноября: 20591 новый случай COVID-19, 3907 госпитализаций

За прошедшие сутки коронавирусная болезнь подтвердилась у почти 1,5 тысяч детей. Лидером по заболеваемости остается Днепропетровская область.

В среду, 17 ноября, в Украине выявили 20 591 новый случай COVID-19. Коронавирусная болезнь подтвердилась у 1 478 детей и 377 медработников. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 3 907 человек, 752 пациента с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 20 591 человек;

выздоровело — 19 633 человека;

летальные случаи — 752;

госпитализировано — 3 907 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

11 ноября — 4 318;

12 ноября — 4 564;

13 ноября — 4 881;

14 ноября — 2 798;

15 ноября — 2 264;

16 ноября — 4 468;

17 ноября — 3 907.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.

В течение минувших суток украинцы сделали 114 199 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 56 132;

методом ИФА — 13 840;

экспресс-тесты на антиген — 44 227.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Днепропетровская область — 1 892 случая;

Киев — 1 483 случая;

Запорожская область — 1 240 случаев;

Донецкая область — 1 203 случая;

Полтавская область — 1 100 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 284 008 человек;

выздоровело — 2 704 217 человек;

летальные случаи — 79 506;

сделано ПЦР-тестов — 15 348 780.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 108 754 человека;

2 дозой — 189 078 человек;

всего — 297 832 человека.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 12 554 333 человека, а две — 9 257 319. Всего сделано 21 811 652 прививки.

[ + – ] Статистика коронавируса в Украине на 18 ноября

Напомним, 40% украинцев считают, что в росте заболеваемости COVID-19 "никто не виноват", в то время как 21% опрошенных видят причину в противниках вакцинации от коронавируса, а 15% — Минздрав. Об этом свидетельствует последний опрос социологической группы "Рейтинг".

Тем временем Минздрав рассматривает возможность ужесточения карантина в "желтой" зоне. Там, в частности, могут обязать работников и посетителей заведений общепита пройти полный курс вакцинации.