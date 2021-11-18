Статистика коронавірусу на 18 листопада: 20 591 новий випадок COVID-19, 3907 госпіталізацій
Минулої доби коронавірусна хвороба підтвердилася в майже 1,5 тисячі дітей. Лідером із захворюваності залишається Дніпропетровська область.
У середу, 17 листопада, в Україні виявили 20 591 новий випадок COVID-19. Коронавірусна хвороба підтвердилася в 1478 дітей та 377 медпрацівників. Про це в четвер, 18 листопада, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 3907 осіб, 752 пацієнти з цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло — 20 591 людина;
- одужало — 19 633 особи;
- летальні випадки — 752;
- госпіталізовано – 3 907 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 11 листопада — 4318;
- 12 листопада — 4564;
- 13 листопада — 4881;
- 14 листопада — 2798;
- 15 листопада — 2264;
- 16 листопада — 4468;
- 17 листопада — 3907.
88,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня не вакциновані і не отримували жодної дози препарату.
Протягом минулої доби українці зробили 114 199 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 56 132;
- методом ІФА — 13 840;
- експрес-тести на антиген — 44 227.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Дніпропетровська область – 1 892 випадки;
- Київ — 1 483 випадки;
- Запорізька область – 1 240 випадків;
- Донецька область — 1 203 випадки;
- Полтавська область – 1 100 випадків.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло – 3 284 008 осіб;
- одужало — 2 704 217 осіб;
- летальні випадки — 79 506;
- зроблено ПЛР-тестів — 15 348 780.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 108 754 особи;
- 2 дозою — 189 078 осіб;
- всього — 297 832 особи.
З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 12 554 333 особи, а дві — 9 257 319. Усього зроблено 21 811 652 щеплення.
Нагадаємо, 40% українців вважають, що в зростанні захворюваності COVID-19 "ніхто не винен", тоді як 21% опитаних вбачають причину у противниках вакцинації від коронавірусу, а 15% — МОЗ. Про це свідчить останнє опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Тим часом МОЗ розглядає можливість посилення карантину в "жовтій" зоні. Там, зокрема, можуть зобов'язати працівників та відвідувачів закладів громадського харчування пройти повний курс вакцинації.