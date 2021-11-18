Статистика коронавірусу на 18 листопада: 20 591 новий випадок COVID-19, 3907 госпіталізацій

Минулої доби коронавірусна хвороба підтвердилася в майже 1,5 тисячі дітей. Лідером із захворюваності залишається Дніпропетровська область.

У середу, 17 листопада, в Україні виявили 20 591 новий випадок COVID-19. Коронавірусна хвороба підтвердилася в 1478 дітей та 377 медпрацівників. Про це в четвер, 18 листопада, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 3907 осіб, 752 пацієнти з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло — 20 591 людина;

одужало — 19 633 особи;

летальні випадки — 752;

госпіталізовано – 3 907 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

11 листопада — 4318;

12 листопада — 4564;

13 листопада — 4881;

14 листопада — 2798;

15 листопада — 2264;

16 листопада — 4468;

17 листопада — 3907.

88,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня не вакциновані і не отримували жодної дози препарату.

Протягом минулої доби українці зробили 114 199 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 56 132;

методом ІФА — 13 840;

експрес-тести на антиген — 44 227.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Дніпропетровська область – 1 892 випадки;

Київ — 1 483 випадки;

Запорізька область – 1 240 випадків;

Донецька область — 1 203 випадки;

Полтавська область – 1 100 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло – 3 284 008 осіб;

одужало — 2 704 217 осіб;

летальні випадки — 79 506;

зроблено ПЛР-тестів — 15 348 780.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 108 754 особи;

2 дозою — 189 078 осіб;

всього — 297 832 особи.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 12 554 333 особи, а дві — 9 257 319. Усього зроблено 21 811 652 щеплення.

[ + – ] Статистика коронавірусу в Україні на 18 листопада

Нагадаємо, 40% українців вважають, що в зростанні захворюваності COVID-19 "ніхто не винен", тоді як 21% опитаних вбачають причину у противниках вакцинації від коронавірусу, а 15% — МОЗ. Про це свідчить останнє опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Тим часом МОЗ розглядає можливість посилення карантину в "жовтій" зоні. Там, зокрема, можуть зобов'язати працівників та відвідувачів закладів громадського харчування пройти повний курс вакцинації.