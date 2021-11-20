Солдата ВСУ затравили из-за его сексуальной ориентации. Денисова просит Резникова расследовать случай

Командир одного из батальонов Вооруженных сил Украины сказал, что в украинской армии не должны служить представители ЛГБТ.

Солдат-контрактник Вооруженных сил Украины стал жертвой шантажа и угроз со стороны сослуживцев из-за сексуальной ориентации. Об этом написала в Telegram омбудсмен Украины Людмила Денисова.

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Военный написал рапорт, в котором рассказал о травле и указав имена причастных. Командир его батальона сказал, что в армии не должны быть представители ЛГБТ, а обидчики солдата наказаны не будут, сообщила Денисова.

Омбудсмен напомнила, что в Украине запрещены любые формы дискриминации следующими документами:

статьей 24 Конституции Украины,

статьей 7 Всеобщей декларации прав человека,

статьей 14 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и протокола № 12 к ней,

статьей 6 Закона Украины "Об основах предотвращения и противодействия дискриминации Украине".

По мнению Денисовой, военная дисциплина обязывает солдата соблюдать правила взаимоотношений между военнослужащими, укреплять военное сообщество, проявлять уважение к командирам и друг другу, быть вежливыми и соблюдать военный этикет.

Омбудсмен попросила министра обороны Украины Алексея Резникова взять под личный контроль служебное расследование этого случая и действий командира батальона.

Напомним, что в начале ноября суд в Одессе приговорил двух человек к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком за избиение и ограбление двух мужчин — представителей ЛГБТ.

Фокус ранее писал, что Минкульт собирался выделить 20 млн гривен на то, чтобы в Украине сняли фильм о геях "Мой юный принц". В картине решили использовать христианскую символику: скульптуры Микеланджело Буонаротти "Оплакивание Христа", его фрески из Сикстинской капеллы "Сотворение Адама" и кресты.