Солдата ЗСУ зацькували через його сексуальну орієнтацію. Денисова просить Резнікова розслідувати випадок

Командир одного з батальйонів Збройних сил України сказав, що в українській армії не повинні бути представники ЛГБТ.

Солдат-контрактник Збройних сил України став жертвою шантажу та погроз з боку товаришів по службі через сексуальну орієнтацію. Про це написала у Telegram омбудсмен України Людмила Денісова.

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Військовий написав рапорт, у якому розповів про цькування та вказав імена причетних. Командир його батальйону сказав, що в армії не повинні бути представники ЛГБТ, а кривдників солдата карати не будуть, повідомила Денисова.

Омбудсмен нагадала, що в Україні заборонено будь-які форми дискримінації наступними документами:

статтею 24 Конституції України,

статтею 7 Загальної декларації прав людини,

статтею 14 Конвенції про захист прав людини та основних свобод та протоколу № 12 до неї,

статтею 6 Закону України "Про основи запобігання та протидії дискримінації Україні".

На думку Денисової, військова дисципліна зобов'язує солдата дотримуватись правил взаємовідносин між військовослужбовцями, зміцнювати військову спільноту, виявляти повагу до командирів та один одного, бути ввічливими та дотримуватися військового етикету.

Омбудсмен попросила міністра оборони України Олексія Резнікова взяти під особистий контроль службове розслідування цього випадку та дій командира батальйону.

Нагадаємо, що на початку листопада суд в Одесі засудив двох осіб до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном за побиття та пограбування двох чоловіків – представників ЛГБТ.

Фокус раніше писав, що Мінкульт збирався виділити 20 млн. гривень на те, щоб в Україні зняли фільм про геїв "Мій юний принц". У картині вирішили використати християнську символіку: скульптури Мікеланджело Буонаротті "Оплакування Христа", його фрески із Сикстинської капели "Створення Адама" та хрести.