Мінкульт виділив 20 мільйонів на фільм про геїв: церква проти

Єпископ Віктор Коцаба вважає, що 20 млн гривень доцільніше було б витратити на ліки для хворих дітей.

Мінкульт виділить 20 млн гривень на реалізацію фільму про геїв "Мій юний принц". Рішення було прийнято за підсумками Сімнадцятого конкурсного відбору Держкіно, про що у своєму Telegram-каналі повідомив колишній нардеп Ігор Мосійчук.

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"За результатами конкурсу слідує, що українському глядачеві нібито необхідна драма з життя геїв, які глумляться над християнськими символами та перетворюють їх на сатанинське перекручення. Все це у фільмі "Мій юний принц". Саме ця стрічка отримала 20 млн грн державних коштів на реалізацію", — написав Мосійчук.

У фільмі використовується християнська символіка. Зокрема, скульптури Мікеланджело Буонаротті "Оплакування Христа" (або "Ватиканська П'єта"), його фрески з Сікстинської капели "Створення Адама" та хрести.

[ + – ] Мій юний принц

Сценарист і продюсер фільму Олексій Гладушевський повідомив, що у фільмі висвітлюються теми любові, тиранії, смерті, одержимості, залежності, несвободи, ізоляції. Стрічка буде насичена "візуальною естетикою і, що не властиво українському кіно, еротичними сценами", заявив Гладушевський.

Автором сценарію, який також стане режисером, є Хачатур Василян. У фільмі покажуть історію підлітка Павла з дуже забезпеченої сім'ї. Дія картини розгортається в Україні в наші дні. Павло вступає в гомосексуальний зв'язок із сином співмешканця своєї матері. Молоді люди, віддаючись утіхам, уявляють себе французькими декадентами кінця XIX століття.

За задумом авторів, гомосексуальність переважить традиційні стосунки, оскільки Павло заради Антона кине свою дівчину. Але творці картини мають намір переконати глядача, що це нормальні стосунки, а не психічне відхилення молодих людей.

Головну роль зіграє український актор Петро Ніновський, який знімався в серіалі від 1+1 "Сидоренки-Сидоренки". Крім нього, у фільмі знімуться Вікторія Литвиненко, Євген Лісничий, Ксенія Жданова, Анастасія Пустовіт, Оксана Гребенюк, Ахтем Сеїтаблаєв та інші.

Представники релігії розкритикували плани Держкіно для реалізації цієї картини. Зокрема, з'явилася негативна реакція архієрея Української православної церкви Віктора Коцаби.

"Фільм, який буде знятий громадянами нашої країни та за гроші громадян нашої країни розповість історію "любові" двох молодих чоловіків, що само по собі вже викликає цілу низку питань, головним із яких є таке: чи може держава знайти інше застосування для 20 мільйонів гривень? Наприклад, виділити їх на покупку дорогих ліків для хворих дітей, пенсіонерів та інвалідів? На ці гроші можна було б закупити обладнання для лікарень, дитячих будинків, будинків для людей похилого віку й так далі", — написав представник церкви.

Також, за словами Коцаби, обурливим є використання в цьому фільмі християнських символів, що "перетворилося на якусь сатанинську пародію".

"Віруючі в Христа люди виступають категорично проти подібних картин і використання християнських символів у них. Хотілося б, щоб і автори фільму, і актори, які мають намір у ньому зніматися, почули якщо не голос своїх співвітчизників, то хоча б голос свого сумління, і відмовилися від планованої затії", — написав єпископ.

Як відомо, в Україні люди з ЛГБТ-спільноти борються за свої права та проводять час від часу заходи у великих містах. Наприклад, Фокус писав про ЛГБТ-рейв у Києві під Офісом президента, а також про Марші рівності в Одесі та ЛГБТ-парад у Харкові.