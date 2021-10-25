Минкульт выделил 20 миллионов на фильм о геях: церковь против

Епископ Виктор Коцаба считает, что 20 млн гривен целесообразней было бы потратить на лекарства для больных детей.

Минкульт выделит 20 млн гривен на реализацию фильма о геях "Мой юный принц". Решение было принято по итогам Семнадцатого конкурсного отбора Госкино, о чем в своем Telegram-канале сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук.

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"По результатам конкурса следует, что украинскому зрителю якобы необходима драма из жизни геев, которые глумятся над христианскими символами и превращают их в сатанинское извращение. Все это в фильме "Мой юный принц". Именно эта лента получила 20 млн грн государственных средств на реализацию", — написал Мосийчук.

В фильме используется христианская символика. В частности, скульптуры Микеланджело Буонаротти "Оплакивание Христа" (или "Ватиканская Пьета"), его фрески из Сикстинской капеллы "Сотворение Адама" и кресты.

[ + – ] Мой юный принц

Сценарист и продюсер фильма Алексей Гладушевский сообщил, что в фильме освещаются темы любви, тирании, смерти, одержимости, зависимости, несвободы, изоляции. Лента будет насыщена "визуальной эстетикой и, что не свойственно украинскому кино, эротическими сценами", заявил Гладушевский.

Автором сценария, который также станет режиссером, является Хачатур Василян. В фильме покажут историю подростка Павла из очень обеспеченной семьи. Действие картины разворачивается в Украине в наши дни. Павел вступает в гомосексуальную связь с сыном сожителя своей матери. Молодые люди, предаваясь утехам, представляют себя французскими декадентами конца XIX века.

По замыслу авторов, гомосексуальность перевесит традиционные отношения, так как Павел ради Антона бросит свою девушку. Но создатели картины намерены убедить зрителя, что это нормальные отношения, а не психическое отклонение молодых людей.

Главную роль сыграет украинский актер Петр Ниновский, который снимался в сериале от 1+1 "Сидоренки-Сидоренки". Кроме него в фильме снимутся Виктория Литвиненко, Евгений Лесничий, Ксения Жданова, Анастасия Пустовит, Оксана Гребенюк, Ахтем Сеитаблаев и другие.

Представители религии раскритиковали планы Госкино для реализации этой картины. В частности, появилась негативная реакция архиерея Украинской православной церкви Виктора Коцабы.

"Фильм, который будет снят гражданами нашей страны и за деньги граждан нашей страны расскажет историю "любви" двух молодых мужчин, что само по себе уже вызывает целый ряд вопросов, главным из которых является следующий: может ли государство найти другое применение для 20 миллионов гривен? Например, выделить их на покупку дорогостоящих лекарств для больных детей, пенсионеров и инвалидов? На эти деньги можно было бы закупить оборудование для больниц, детских домов, домов для престарелых и так далее", — написал представитель церкви.

Также, по словам Коцабы, возмутительным является использование в этом фильме христианских символов , что "превратилось в какую-то сатанинскую пародию"

"Верующие во Христа люди выступают категорически против подобных картин и использования христианских символов в них. Хотелось бы, чтобы и авторы фильма, и актеры, намеревающиеся в нем сниматься, услышали если не голос своих соотечественников, то хотя бы голос своей совести, и отказались от планируемой затеи", — написал епископ.

Как известно, в Украине люди с ЛГБТ-сообщества борются за свои права и проводят время от времени мероприятия в крупных городах. К примеру, Фокус писал о ЛГБТ-рейве в Киеве под Офисом президента, а также о Марше равенства в Одессе и ЛГБТ-параде в Харькове.