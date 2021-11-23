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Открытая Украина. Из каких стран к нам приезжают иностранцы и на какую работу могут рассчитывать

Евгения Королёва
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трудовая миграция, мигранты из средней азии, иностранцы в украине
Фото: Getty Images | У иностранцев, сотрудничающих с Bolt, должно быть водительское удостоверение, действующее на территории страны

Украина ежегодно официально принимает тысячи иммигрантов. Фокус узнал, из каких стран они приезжают, на какую работу могут рассчитывать и почему украинцам не стоит опасаться притока иностранной рабочей силы.

До 2050 года население Украины сократится с нынешних 41,6 млн до 35,3 млн человек, прогнозирует ООН. С учетом трудовой миграции украинцев, с каждым годом набирающей обороты, государству рано или поздно придется столкнуться с серьезным дефицитом рабочей силы. Предпосылки этого уже заметны по ситуации с медработниками, которые все чаще уезжают за границу. На ситуацию также может повлиять рост благосостояния украинцев, в этом случае они будут неохотно устраиваться на низкоквалифицированные профессии с не самым удобным графиком работы. Такая ситуация сейчас наблюдается, к примеру, в Великобритании, где после брекзита и массового оттока персонала из стран Евросоюза по­явилось около миллиона свободных рабочих мест, но местные жители не спешат занимать эти вакансии.

Во многих европейских государствах проблему с нехваткой рабочей силы давно решают за счет легальных трудовых мигрантов. Украинцы поднимают сельское хозяйство Польши, поляки работают в больницах Великобритании, португальские мигранты много лет трудятся на стройках в Швейцарии. Германия и вовсе полагается на иностранных специалистов, чтобы оставаться конкурентоспособной. Часть приезжих со временем получают вид на жительство или гражданство и ассимилируются.

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Очевидно, что Украина может пойти по такому же пути и стать одной из стран-реципиентов, принимающих иммигрантов. Это, во-первых, не позволит просесть рынку труда, во-вторых, поможет сбалансировать демографическую ситуацию в стране.

От Нигерии до Индии. Откуда приезжают трудовые мигранты в Украину

Данные Госстата по количеству мигрантов в Украину за 2020 год показывают интересную картину. Среди азиатских стран лидируют Турция (2146 приезжих), Индия (1823) и Азербайджан (1300). Как считает Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда, эти цифры легко объяснимы.

"К примеру, если мы говорим о Турции, то оттуда в основном приезжают строители, — комментирует она. — В 2020 году в рамках программы "Большая стройка" многие тендеры выиграли турецкие компании. Соответственно, для выполнения заказов они привлекают как местных рабочих, так и своих соотечественников — на более квалифицированные и управляющие должности".

Нанять иностранца на работу могут позволить себе лишь немногие компании, так как иммигрант должен получать не менее 60 тыс. грн в месяц

Издание "Украинская правда" подсчитало, что турецкая компания Onur, бывшая одним из топ-подрядчиков еще при подготовке к Евро-2012 в Украине, сейчас занимает второе место по количеству выигранных тендеров. Всего в течение 2020 года Государственная служба занятости выдала гражданам Турции 4,6 тыс. разрешений на трудоустройство. ­Впрочем, ­далеко не все мигранты попадают в Украину легально. Турки входят в группу лидеров по незаконному пересечению границы — на их долю приходится 11,9% от общего количества задержаний сотрудниками Пограничной службы, опережают их только жители Молдовы.

Если говорить о мигрантах из Индии, то это в первую очередь студенты мединститутов, продолжает Татьяна Пашкина. Причем, по ее словам, они рассредоточиваются по всем регионам страны.

"У нас очень хорошее соотношение цена/качество в сфере получения образования", — отмечает собеседница Фокуса. В 2020–2021 учебном году индийские граждане занимали 23,6% от общего числа иностранных студентов в Украине.

Впрочем, пандемия коронавируса серьезно сказалась на иммиграции: если в 2020 году к нам заехало 1823 индуса, то годом ранее их было 6056. ­­­В ­2019-м на основе разрешения на временное проживание в Украине находилось 15 тыс. индусов. Часть из них пытается здесь официально трудоустроиться: в ­2020-м служба занятости выдала гражданам Индии 1,9 тыс. разрешений на работу. Однако чаще всего, как рассказывает Екатерина Кульчицкая, аналитик организации "Европа без барьеров", выходцы из этой страны после получения диплома в Украине не задерживаются.

трудовая миграция, мигранты в Украине
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Любопытные цифры Госстатистика демонстрирует и по иммигрантам из Африки. Несмотря на то что на континенте находятся 54 страны, существенное количество людей к нам приезжает лишь из двух государств — Марокко (в 2020 году въехало 1412 человек, в 2019-м — 2551) и Нигерии (994 и 1584 соответственно). Их граждане традиционно приезжают учиться. В 2020 году жители Марокко в общем сегменте иностранных студентов занимали 11,5%, а жители Нигерии — 5,5%. Несмотря на пандемию, за год эти показатели значительно выросли.

Как говорят эксперты, официальные данные по иммиграции — лишь верхушка айсберга. Ежегодно Пограничная служба Украины задерживает порядка 3 тыс. нелегалов, но в реальности количество иностранцев, незаконно пересекающих границу, в разы больше. В украинском представительстве Международной организации по миграции считают, что значительная часть нелегалов рассматривает Украину как транзитную территорию на пути в Евросоюз и не планирует здесь задерживаться. В эту группу входят беженцы, покидающие дома из-за войны, и экономические мигранты из государств, где уровень жизни предельно низкий.

Мигранты из Средней Азии и гиг-экономика

Стабильный приток иммигрантов в Украину происходит из Туркменистана и Узбекистана.

"Это наша гиг-экономика [трудовые отношения, базирующиеся на краткосрочных контрактах или неформальных договоренностях], то есть курьеры и водители такси, которые находят работу через мобильные приложения в обход трудового законодательства", — комментирует Пашкина. Традиционно выходцы из этих стран едут на заработки в РФ, но некоторые решаются отправиться дальше, их доля со временем может увеличиться. Как считает эксперт рынка труда, это может быть связано и с тем, что в России сложилось в целом недоброжелательное отношение к мигрантам из Средней Азии, в то время как в Украине население терпимее относится к приезжим. Будет ли у нас расти количество рабочей силы из Туркменистана и Узбекистана, зависит в том числе от политики соседней страны. Если в РФ условия для мигрантов ухудшатся, а массовые преследования и выселение "понаехавших" участятся, выходцы из азиатских стран будут выбирать для заработка другие страны, в том числе Украину.

Турки входят в группу "лидеров" по незаконному пересечению границы — на их долю приходится 11,9% от общего количества задержаний погра­нич­никами

Украинцы все чаще коммуницируют с иммигрантами, вызывая такси или заказывая еду домой. Как рассказывает Фокусу Дмитрий Расновский, генеральный менеджер компании Glovo в Восточной Европе и Центральной Азии, на сегодня в Украине к платформе подключено около тысячи курьеров-иностранцев. Преимущественно это граждане Турции, Индии и Туркменистана.

"Наша платформа открыта для всех желающих, — подчеркивает Расновский. — Все, что нужно потенциальному курьеру, — быть совершеннолетним, заполнить заявку на сайте и получить снаряжение для доставок". Разрешение на проживание или трудоустройство у соискателя не спрашивают. При подключении к платформе между курьером и компанией заключается гражданско-правовой договор, согласно которому сервис является информационным посредником между курьером и покупателем. Также Расновский отмечает, что в Glovo не выбирают людей для сотрудничества по принципу гражданства.

"Для нас важно, чтобы курьеры подключались именно к нашей платформе. Иностранцев мы поощряем посещать языковые курсы в партнерских образовательных учреждениях", — говорит генеральный менеджер.

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В компании Bolt отмечают, что абсолютное большинство водителей и курьеров, подключенных к их платформе, — украинцы.

"Доля нерезидентов является небольшой и составляет всего несколько процентов. Требования к ним такие же, как и к гражданам Украины", — отмечают в пресс-службе. У иностранцев, сотрудничающих с Bolt, должно быть водительское удостоверение, действующее на территории страны. Желательно, чтобы подключающиеся к платформе люди владели украинским, говорят в компании, ведь по закону обслуживать клиентов необходимо на государственном языке.

"Если в службу поддержки приходят жалобы относительно языка общения, то учетная запись водителя или курьера блокируется", — объясняет пресс-служба. При этом в компании считают, что внутренний рынок труда вполне может покрыть все потребности в рабочей силе.

В поисках специалистов. Почему официальное трудоустройство в Украине — это проблема

С учетом оттока украинских специалистов и молодежи, которая уезжает учиться за границу, чтобы потом там остаться жить, государство будет нуждаться не только в неквалифицированной рабочей силе. Однако официально нанять иностранца на работу сейчас могут позволить себе немногие компании. Согласно закону о занятости населения, выходец из другой страны должен получать не менее 10 минимальных зарплат, то есть от 60 тыс. грн. Далеко не каждая компания готова сделать такое предложение.

иммигранты, трудовая миграция, официальное трудоустройство
Количество иммигрантов с видом на жительство в Украине
Фото: Людмила Лысак (инфографика)

В 2020 году правительство утвердило 5 тыс. миграционных квот для IT-специалистов, надеясь, что это усилит украинский IT-рынок. Иностранцы, приехавшие к нам по квоте, получают разрешение на трудоустройство без привязки к конкретному месту работы и вид на жительство на десять лет. Валерий Красовский, СЕО и соучредитель Sigma Software, в одном из интервью сказал, что, возможно, это первая инициатива, действительно способная привлечь зарубежных специалистов в Украину. Однако на практике правительство обработало всего 113 таких заявок. Связано это с тем, что квотники должны соответствовать высоким квалификационным требованиям, в том числе иметь опыт работы в IT не менее трех лет, высшее техническое образование, доход за прошлый год от $24 тыс. Как пишет в своей колонке Анна Сахно, экономистка Центра экономической стратегии, проблема в том, что проверку желающих выполняет не работодатель, а Минэкономики, в итоге процедура растягивается на месяцы.

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"Ответственность за квалификацию иностранного специалиста должна лежать на работодателе, как это происходит в развитых странах", — считает эксперт. Она подчеркивает, что список квотников не надо ограничивать IT-работниками, сюда должны входить инженеры и менеджеры.

Айтишники не единственные, кто может иммигрировать в Украину по квоте. В 2021 году 580 мест "забронировано" для деятелей науки и культуры и 106 — для тех, кто прослужил в ВСУ больше трех лет. Тем не менее Екатерина Кульчицкая уверена, что практика иммиграционных квот, существующая в Украине многие годы, себя не оправдывает.

"Я не понимаю, почему этих квот так мало. В каком-то регионе пять квот, где-то — десять. У меня очень много вопросов о том, почему именно так формируются эти квоты", — комментирует эксперт. По ее словам, необходимо либо вообще пересмотреть целесообразность формирования квот, либо существенно упростить процедуру их получения.

В Украине иммигрантам рады, но не всем

Как считает Татьяна Пашкина, украинцы достаточно гостеприимны по отношению к приезжим. Даже если количество иностранной рабочей силы со временем будет расти, местное население отнесется к этому спокойно, если иммигранты будут ассимилироваться и становиться частью украинского общества.

"Если они, условно говоря, не потребуют от всех носить хиджаб в наших школах, ситуация будет стабильной. Мы говорим лишь о том, чтобы своими взглядами не докучать обществу и не требовать для себя особых условий, все остальное вполне приемлемо", — комментирует эксперт рынка труда. По ее словам, пока приезжие не забирают у украинцев хорошую высокооплачиваемую работу, противостояния не будет.

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Екатерина Кульчицкая также говорит о том, что наше общество в целом настроено позитивно по отношению к приезжим. Особенно когда речь идет о людях из того же культурного пространства и с похожим менталитетом. Впрочем, единичные случаи проявления агрессии и ксенофобии к переселенцам случаются. Вспомнить хотя бы историю с пунктом временного размещения беженцев в Яготине Киевской области. Местные жители крайне негативно отреагировали на новость о его создании, в Государственную миграционную службу приходили письма с требованием свернуть проект.

"Когда речь идет о беженцах из не очень богатых стран, у украинцев начинают возникать вопросы: "А почему эти люди едут к нам?" В таком случае очень важна борьба с этими стереотипами, продуктивная коммуникация с населением", — комментирует Кульчицкая.

На сегодня иммиграция в Украину не является массовым явлением: трудовые и экономические мигранты предпочитают европейские страны в качестве конечной точки своих передвижений. Однако в ближайшие годы ситуация может измениться, и Украине надо быть к этому готовой, уже сейчас выстраивая эффективную политику по адаптации и безболезненной интеграции иностранной рабочей силы в общество.