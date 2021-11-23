Открытая Украина. Из каких стран к нам приезжают иностранцы и на какую работу могут рассчитывать

Украина ежегодно официально принимает тысячи иммигрантов. Фокус узнал, из каких стран они приезжают, на какую работу могут рассчитывать и почему украинцам не стоит опасаться притока иностранной рабочей силы.

До 2050 года население Украины сократится с нынешних 41,6 млн до 35,3 млн человек, прогнозирует ООН. С учетом трудовой миграции украинцев, с каждым годом набирающей обороты, государству рано или поздно придется столкнуться с серьезным дефицитом рабочей силы. Предпосылки этого уже заметны по ситуации с медработниками, которые все чаще уезжают за границу. На ситуацию также может повлиять рост благосостояния украинцев, в этом случае они будут неохотно устраиваться на низкоквалифицированные профессии с не самым удобным графиком работы. Такая ситуация сейчас наблюдается, к примеру, в Великобритании, где после брекзита и массового оттока персонала из стран Евросоюза по­явилось около миллиона свободных рабочих мест, но местные жители не спешат занимать эти вакансии.

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Во многих европейских государствах проблему с нехваткой рабочей силы давно решают за счет легальных трудовых мигрантов. Украинцы поднимают сельское хозяйство Польши, поляки работают в больницах Великобритании, португальские мигранты много лет трудятся на стройках в Швейцарии. Германия и вовсе полагается на иностранных специалистов, чтобы оставаться конкурентоспособной. Часть приезжих со временем получают вид на жительство или гражданство и ассимилируются.

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Очевидно, что Украина может пойти по такому же пути и стать одной из стран-реципиентов, принимающих иммигрантов. Это, во-первых, не позволит просесть рынку труда, во-вторых, поможет сбалансировать демографическую ситуацию в стране.

От Нигерии до Индии. Откуда приезжают трудовые мигранты в Украину

Данные Госстата по количеству мигрантов в Украину за 2020 год показывают интересную картину. Среди азиатских стран лидируют Турция (2146 приезжих), Индия (1823) и Азербайджан (1300). Как считает Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда, эти цифры легко объяснимы.

"К примеру, если мы говорим о Турции, то оттуда в основном приезжают строители, — комментирует она. — В 2020 году в рамках программы "Большая стройка" многие тендеры выиграли турецкие компании. Соответственно, для выполнения заказов они привлекают как местных рабочих, так и своих соотечественников — на более квалифицированные и управляющие должности".

Нанять иностранца на работу могут позволить себе лишь немногие компании, так как иммигрант должен получать не менее 60 тыс. грн в месяц

Издание "Украинская правда" подсчитало, что турецкая компания Onur, бывшая одним из топ-подрядчиков еще при подготовке к Евро-2012 в Украине, сейчас занимает второе место по количеству выигранных тендеров. Всего в течение 2020 года Государственная служба занятости выдала гражданам Турции 4,6 тыс. разрешений на трудоустройство. ­Впрочем, ­далеко не все мигранты попадают в Украину легально. Турки входят в группу лидеров по незаконному пересечению границы — на их долю приходится 11,9% от общего количества задержаний сотрудниками Пограничной службы, опережают их только жители Молдовы.

Если говорить о мигрантах из Индии, то это в первую очередь студенты мединститутов, продолжает Татьяна Пашкина. Причем, по ее словам, они рассредоточиваются по всем регионам страны.

"У нас очень хорошее соотношение цена/качество в сфере получения образования", — отмечает собеседница Фокуса. В 2020–2021 учебном году индийские граждане занимали 23,6% от общего числа иностранных студентов в Украине.

Впрочем, пандемия коронавируса серьезно сказалась на иммиграции: если в 2020 году к нам заехало 1823 индуса, то годом ранее их было 6056. ­­­В ­2019-м на основе разрешения на временное проживание в Украине находилось 15 тыс. индусов. Часть из них пытается здесь официально трудоустроиться: в ­2020-м служба занятости выдала гражданам Индии 1,9 тыс. разрешений на работу. Однако чаще всего, как рассказывает Екатерина Кульчицкая, аналитик организации "Европа без барьеров", выходцы из этой страны после получения диплома в Украине не задерживаются.

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Любопытные цифры Госстатистика демонстрирует и по иммигрантам из Африки. Несмотря на то что на континенте находятся 54 страны, существенное количество людей к нам приезжает лишь из двух государств — Марокко (в 2020 году въехало 1412 человек, в 2019-м — 2551) и Нигерии (994 и 1584 соответственно). Их граждане традиционно приезжают учиться. В 2020 году жители Марокко в общем сегменте иностранных студентов занимали 11,5%, а жители Нигерии — 5,5%. Несмотря на пандемию, за год эти показатели значительно выросли.

Как говорят эксперты, официальные данные по иммиграции — лишь верхушка айсберга. Ежегодно Пограничная служба Украины задерживает порядка 3 тыс. нелегалов, но в реальности количество иностранцев, незаконно пересекающих границу, в разы больше. В украинском представительстве Международной организации по миграции считают, что значительная часть нелегалов рассматривает Украину как транзитную территорию на пути в Евросоюз и не планирует здесь задерживаться. В эту группу входят беженцы, покидающие дома из-за войны, и экономические мигранты из государств, где уровень жизни предельно низкий.

Мигранты из Средней Азии и гиг-экономика

Стабильный приток иммигрантов в Украину происходит из Туркменистана и Узбекистана.

"Это наша гиг-экономика [трудовые отношения, базирующиеся на краткосрочных контрактах или неформальных договоренностях], то есть курьеры и водители такси, которые находят работу через мобильные приложения в обход трудового законодательства", — комментирует Пашкина. Традиционно выходцы из этих стран едут на заработки в РФ, но некоторые решаются отправиться дальше, их доля со временем может увеличиться. Как считает эксперт рынка труда, это может быть связано и с тем, что в России сложилось в целом недоброжелательное отношение к мигрантам из Средней Азии, в то время как в Украине население терпимее относится к приезжим. Будет ли у нас расти количество рабочей силы из Туркменистана и Узбекистана, зависит в том числе от политики соседней страны. Если в РФ условия для мигрантов ухудшатся, а массовые преследования и выселение "понаехавших" участятся, выходцы из азиатских стран будут выбирать для заработка другие страны, в том числе Украину.

Турки входят в группу "лидеров" по незаконному пересечению границы — на их долю приходится 11,9% от общего количества задержаний погра­нич­никами

Украинцы все чаще коммуницируют с иммигрантами, вызывая такси или заказывая еду домой. Как рассказывает Фокусу Дмитрий Расновский, генеральный менеджер компании Glovo в Восточной Европе и Центральной Азии, на сегодня в Украине к платформе подключено около тысячи курьеров-иностранцев. Преимущественно это граждане Турции, Индии и Туркменистана.

"Наша платформа открыта для всех желающих, — подчеркивает Расновский. — Все, что нужно потенциальному курьеру, — быть совершеннолетним, заполнить заявку на сайте и получить снаряжение для доставок". Разрешение на проживание или трудоустройство у соискателя не спрашивают. При подключении к платформе между курьером и компанией заключается гражданско-правовой договор, согласно которому сервис является информационным посредником между курьером и покупателем. Также Расновский отмечает, что в Glovo не выбирают людей для сотрудничества по принципу гражданства.

"Для нас важно, чтобы курьеры подключались именно к нашей платформе. Иностранцев мы поощряем посещать языковые курсы в партнерских образовательных учреждениях", — говорит генеральный менеджер.

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В компании Bolt отмечают, что абсолютное большинство водителей и курьеров, подключенных к их платформе, — украинцы.

"Доля нерезидентов является небольшой и составляет всего несколько процентов. Требования к ним такие же, как и к гражданам Украины", — отмечают в пресс-службе. У иностранцев, сотрудничающих с Bolt, должно быть водительское удостоверение, действующее на территории страны. Желательно, чтобы подключающиеся к платформе люди владели украинским, говорят в компании, ведь по закону обслуживать клиентов необходимо на государственном языке.

"Если в службу поддержки приходят жалобы относительно языка общения, то учетная запись водителя или курьера блокируется", — объясняет пресс-служба. При этом в компании считают, что внутренний рынок труда вполне может покрыть все потребности в рабочей силе.

В поисках специалистов. Почему официальное трудоустройство в Украине — это проблема

С учетом оттока украинских специалистов и молодежи, которая уезжает учиться за границу, чтобы потом там остаться жить, государство будет нуждаться не только в неквалифицированной рабочей силе. Однако официально нанять иностранца на работу сейчас могут позволить себе немногие компании. Согласно закону о занятости населения, выходец из другой страны должен получать не менее 10 минимальных зарплат, то есть от 60 тыс. грн. Далеко не каждая компания готова сделать такое предложение.

[ + – ] Количество иммигрантов с видом на жительство в Украине Фото: Людмила Лысак (инфографика)

В 2020 году правительство утвердило 5 тыс. миграционных квот для IT-специалистов, надеясь, что это усилит украинский IT-рынок. Иностранцы, приехавшие к нам по квоте, получают разрешение на трудоустройство без привязки к конкретному месту работы и вид на жительство на десять лет. Валерий Красовский, СЕО и соучредитель Sigma Software, в одном из интервью сказал, что, возможно, это первая инициатива, действительно способная привлечь зарубежных специалистов в Украину. Однако на практике правительство обработало всего 113 таких заявок. Связано это с тем, что квотники должны соответствовать высоким квалификационным требованиям, в том числе иметь опыт работы в IT не менее трех лет, высшее техническое образование, доход за прошлый год от $24 тыс. Как пишет в своей колонке Анна Сахно, экономистка Центра экономической стратегии, проблема в том, что проверку желающих выполняет не работодатель, а Минэкономики, в итоге процедура растягивается на месяцы.

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"Ответственность за квалификацию иностранного специалиста должна лежать на работодателе, как это происходит в развитых странах", — считает эксперт. Она подчеркивает, что список квотников не надо ограничивать IT-работниками, сюда должны входить инженеры и менеджеры.

Айтишники не единственные, кто может иммигрировать в Украину по квоте. В 2021 году 580 мест "забронировано" для деятелей науки и культуры и 106 — для тех, кто прослужил в ВСУ больше трех лет. Тем не менее Екатерина Кульчицкая уверена, что практика иммиграционных квот, существующая в Украине многие годы, себя не оправдывает.

"Я не понимаю, почему этих квот так мало. В каком-то регионе пять квот, где-то — десять. У меня очень много вопросов о том, почему именно так формируются эти квоты", — комментирует эксперт. По ее словам, необходимо либо вообще пересмотреть целесообразность формирования квот, либо существенно упростить процедуру их получения.

В Украине иммигрантам рады, но не всем

Как считает Татьяна Пашкина, украинцы достаточно гостеприимны по отношению к приезжим. Даже если количество иностранной рабочей силы со временем будет расти, местное население отнесется к этому спокойно, если иммигранты будут ассимилироваться и становиться частью украинского общества.

"Если они, условно говоря, не потребуют от всех носить хиджаб в наших школах, ситуация будет стабильной. Мы говорим лишь о том, чтобы своими взглядами не докучать обществу и не требовать для себя особых условий, все остальное вполне приемлемо", — комментирует эксперт рынка труда. По ее словам, пока приезжие не забирают у украинцев хорошую высокооплачиваемую работу, противостояния не будет.

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Екатерина Кульчицкая также говорит о том, что наше общество в целом настроено позитивно по отношению к приезжим. Особенно когда речь идет о людях из того же культурного пространства и с похожим менталитетом. Впрочем, единичные случаи проявления агрессии и ксенофобии к переселенцам случаются. Вспомнить хотя бы историю с пунктом временного размещения беженцев в Яготине Киевской области. Местные жители крайне негативно отреагировали на новость о его создании, в Государственную миграционную службу приходили письма с требованием свернуть проект.

"Когда речь идет о беженцах из не очень богатых стран, у украинцев начинают возникать вопросы: "А почему эти люди едут к нам?" В таком случае очень важна борьба с этими стереотипами, продуктивная коммуникация с населением", — комментирует Кульчицкая.

На сегодня иммиграция в Украину не является массовым явлением: трудовые и экономические мигранты предпочитают европейские страны в качестве конечной точки своих передвижений. Однако в ближайшие годы ситуация может измениться, и Украине надо быть к этому готовой, уже сейчас выстраивая эффективную политику по адаптации и безболезненной интеграции иностранной рабочей силы в общество.