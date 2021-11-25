Нахваливал блюда из собак: зоозащитники Украины объявили бойкот холдингу расторатора из РФ (видео)

Владелец холдинга Александр Орлов утверждает, что "чисто ради интереса" попробовал бы блюда из котов и даже человека.

Александр Орлов — ресторатор из РФ, возглавляющий холдинг Buldozer Group, навлек на себя критику защитников прав животных после того, как рассказал в соцсетях о блюдах из собачатины. Об этом на своей странице в Facebook написала зооактивистка Ярослава Коба.

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Коба призвала бойкотировать общепит-заведения Орлова, отметив, что ресторатор "в Москве наслаждается собачатиной и всем советует".

"Рестораны Орлова есть и в Киеве, это и Рыба Пила, и Queen Country Club, ESHAK, Frou Frou. Если что, деньги живодеру я больше не понесу, какой голодной бы не была", — заявляет о своей позиции украинская активистка, добавляя, что она не хочет, чтобы у этого человека был бизнес в ее стране, где с недавних пор действует закон о предотвращении жестокого обращения с животными.

В прошлом году Верховная Рада Украины приняла проект закона об усилении ответственности за жестокое обращение с животными, утвердив, таким образом, положения некоторых директив ЕС и международных соглашений по зоозащите. В частности, запрещается бить, убивать и издеваться над бездомными и домашними животными, дарить домашних животных как призы, содержать дома крупных хищников, змей и хищных птиц. Фотоуслуги с животными разрешены только в зоопарках и цирках.

Кто такой Александр Орлов?

Александр Орлов — известный российский ресторатор и предприниматель. В 2017 году был удостоен премии "Предприниматель года" от Ernst&Young. Он основал несколько общепит-сетей, среди прочего, у него есть и несколько заведений в Киеве.

В одном из своих прежних интервью ресторатор рассуждал о пользе мяса собак для здоровья. С его слов, 3-4 раза он ел блюда из мяса собак, острые и полезные.

"Почему говорят "заживет как на собаке"? Собаки обладают высоким иммунитетом, и корейцы, они их едят, как правило, осенью или весной — в этот период времени, когда иммунитет падает. Они делают из них суп, они их варят. Бульончик — туда рис кладешь и ешь. Он жирный и не очень вкусный, но, говорят, полезный. Собак они готовят очень остро", — объясняет Орлов.

В качестве же домашних питомцев ресторатор отдает предпочтение семейству кошачьих — у него был тигр и пума. Хотя, по его собственным словам, если бы ему принесли блюдо из котов, он бы попробовал "чисто ради интереса". На вопрос журналиста, попробовал бы Орлов человечину ради интереса, он ответил, что попробовал бы "маленький кусочек".

Ранее Фокус сообщал, что жестоким жителям Зеленого континента пожизненно запретили держать животных. В последние годы на материке имели место несколько резонансных случаев жестокого обращения с животными, что и стало поводом для появления нового закона.