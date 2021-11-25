Нахвалював страви із собак: зоозахисники України оголосили бойкот холдингу ресторатора з РФ (відео)

Власник холдингу Олександр Орлов стверджує, що "чисто заради інтересу" скуштував би страви з котів і навіть людину.

Олександр Орлов — ресторатор із РФ, який очолює холдинг Buldozer Group, викликав критику захисників прав тварин після того, як розповів у соцмережах про страви із собачатини. Про це на своїй сторінці у Facebook написала зооактивістка Ярослава Коба.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Коба закликала бойкотувати заклади громадського харчування Орлова, зазначивши, що ресторатор "у Москві насолоджується собачатиною і всім радить".

"Ресторани Орлова є і в Києві, це і Риба Пила, і Queen Country Club, ESHAK, Frou Frou. Якщо що, гроші шкуродеру я більше не понесу, якою б голодною не була", — заявляє про свою позицію українська активістка, додаючи, що вона не хоче, щоб у цієї людини був бізнес у її країні, де з недавніх пір діє закон про запобігання жорстокому поводженню з тваринами.

Минулого року Верховна Рада України ухвалила проєкт закону про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, затвердивши таким чином положення деяких директив ЄС та міжнародних угод із зоозахисту. Зокрема, забороняється бити, вбивати та знущатися з бездомних і домашніх тварин, дарувати домашніх тварин як призи, утримувати вдома великих хижаків, змій та хижих птахів. Фотопослуги з тваринами дозволені лише в зоопарках та цирках.

Хто такий Олександр Орлов?

Олександр Орлов — відомий російський ресторатор та підприємець. У 2017 році був удостоєний премії "Підприємець року" від Ernst&Young. Він заснував кілька громадських харчових мереж, серед іншого, у нього є і кілька закладів у Києві.

В одному зі своїх попередніх інтерв'ю ресторатор міркував про користь м'яса собак для здоров'я. За його словами, 3-4 рази він їв страви з м'яса собак, гострі та корисні.

"Чому кажуть "заживе як на собаці"? Собаки мають високий імунітет, і корейці, вони їх їдять, як правило, восени чи навесні — у цей період часу, коли імунітет падає. Вони роблять із них суп, вони їх варять. Бульйончик — туди рис кладеш і їси. Він жирний і не дуже смачний, але, кажуть, корисний. Собак вони готують дуже гостро", — пояснює Орлов.

Як домашніх вихованців ресторатор обирає сімейство котячих — у нього був тигр і пума. Хоча, за його словами, якби йому принесли страву з котів, він би спробував "чисто заради інтересу". На запитання журналіста, чи спробував би Орлов людину заради інтересу, він відповів, що спробував би "маленький шматочок".

Раніше Фокус повідомляв, що жорстоким мешканцям Зеленого континенту довічно заборонили тримати тварин. В останні роки на материку були кілька резонансних випадків жорстокого поводження з тваринами, що стало приводом для появи нового закону.