"Обычная практика": Монастырский рассказал, могут ли чиновники пользоваться авиацией ГСЧС

Глава МВД пояснил, что должностные лица могут использовать ведомственную авиацию согласно установленным протоколам.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время недавнего брифинга объяснил, может ли руководство Офиса Президента летать вертолетами ГСЧС. Об этом сообщает "Укринформ".

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"Ведомственная авиация использовалась постоянно, согласно протоколам, соответствующими должностными лицами. Это обычная практика, она была и будет", — объяснил министр.

В то же время Монастырский рассказал, что прочитал опубликованное накануне журналистское расследование касательно якобы четырехдневного празднования дня рождения главы ОП Андрея Ермака в резиденции "Синегора".

"Я прочитал соответствующее журналистское расследование, а все остальные комментарии были исчерпывающе предоставлены Офисом Президента. Но согласно протоколам, это может использоваться соответствующими должностными лицами", — уточнил министр.

Что за скандал с празднованием дня рождения Ермака?

Ранее Фокус сообщал со ссылкой на расследование "УП", что Андрей Ермак вместе с Зеленским на протяжении четырех дней праздновал день рождения на госдаче в Карпатах. 50-летие глава Офиса президента отметил в резиденции "Синегора". Журналисты утверждают, что приглашенных на юбилей гостей перевозили вертолетами ГСЧС. Сообщается, что Ермак в компании Зеленского в минувшую пятницу, 19 ноября, покинули помещение Офиса президента еще прежде, чем рабочий день закончился, и улетели в Карпаты.

В свою очередь, в Офисе президента утверждают обратное, что его руководитель отметил свой день рождения в Киеве и что гостей на госдачу вертолетами ГСЧС не свозили.