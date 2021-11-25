"Звичайна практика": Монастирський розповів, чи можуть чиновники користуватися авіацією ДСНС

Глава МВС пояснив, що посадові особи можуть використати відомчу авіацію згідно зі встановленими протоколами.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час нещодавнього брифінгу пояснив, чи може керівництво Офісу Президента літати гелікоптерами ДСНС. Про це повідомляє "Укрінформ".

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"Відомча авіація використовувалася постійно, згідно з протоколами, відповідними посадовими особами. Це звичайна практика, вона була та буде", — пояснив міністр.

Водночас Монастирський розповів, що прочитав опубліковане напередодні журналістське розслідування щодо нібито чотириденного святкування дня народження голови ОП Андрія Єрмака в резиденції "Синьогора".

"Я прочитав відповідне журналістське розслідування, а всі інші коментарі були вичерпно надані Офісом Президента. Але, згідно з протоколами, це може використовуватися відповідними посадовими особами", — уточнив міністр.

Що за скандал зі святкуванням дня народження Єрмака?

Раніше Фокус повідомляв із посиланням на розслідування "УП", що Андрій Єрмак разом із Зеленським протягом чотирьох днів святкував день народження на держдачі в Карпатах. 50-річчя глава Офісу президента відзначив у резиденції "Синьогора". Журналісти стверджують, що запрошених на ювілей гостей перевозили гелікоптерами ДСНС. Повідомляється, що Єрмак у компанії Зеленського минулої п'ятниці, 19 листопада, покинули приміщення Офісу президента ще перш ніж робочий день закінчився та полетіли до Карпат.

У свою чергу, в Офісі президента стверджують протилежне, що його керівник відзначив свій день народження в Києві та що гостей на держдачу вертольотами ДСНС не звозили.