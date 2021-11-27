Думали — бомба. В офис партии Шария в Мариуполе подбросили фаллоиммитатор (фото)

Правоохранители эвакуировали людей, оцепили здание и вызвали саперов из-за игрушки для взрослых.

26 ноября в Мариуполе полиция получила сообщение о вероятном минировании торгового центра "Украина", где находится офис "Партии Шария", однако бомба оказалась фаллоимитатором. Об этом пишет портал "0629", ссылаясь на свои источники.

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Сотрудники офиса политической партии заметили коробку в подарочной обертке под дверью одного из кабинетов и предположили, что внутри может оказаться взрывное устройство. Они вызвали полицейских, которые эвакуировали людей из торгового центра и оцепили здание, разместив сигнальную ленту.

К ЦУМу съехались спасатели, бригада "скорой помощи" и взрывотехники, однако их услуги не понадобились, когда специалисты вскрыли упаковку, в ней вместо бомбы оказалась игрушка для взрослых. Теперь правоохранители выясняют, кто именно подбросил фаллоимитатор в офис.

[ + – ] Фаллоимитатор, который подбросили в офис "Партии Шария" Фото: 0629.com.ua

Александр Тук из "Партии Шария" предположил, что такой сюрприз могли устроить бывшие члены политической силы, которые были из нее исключены. По его мнению, разобраться в ситуации поможет просмотр записи сессии городского совета. Как утверждает Александр Тук, после заседания депутат Алексей Рассказов угрожал ему.

"Мол, уезжай из города, мы тебе устроим веселую жизнь. Наш разговор я не записывал", — заявил политик.

Алексей Рассказов отрицает свое участие в этой истории и настаивает, что в мариупольский офис "Партии Шария" мог зайти абсолютно любой человек. Он подчеркнул, что исключенные депутаты не стали бы скрываться, а вручили бы подарок лично Александру Туку.

[ + – ] К ЦУМу съехались спасатели, бригада "скорой помощи" и взрывотехники Фото: 0629.com.ua [ + – ] К ЦУМу съехались спасатели, бригада "скорой помощи" и взрывотехники Фото: 0629.com.ua

Как сообщает "0629", 24 ноября на пленарном заседании городского совета Мариуполя "Партия Шария" исключила из своих рядов Алексея Рассказова, Александра Олейника и Кристину Ходарину. Центральный орган партии постановил, что указанные депутаты больше не могут участвовать в работе комиссий и выступать на сессия от имени политсилы. А до этого, 19 ноября, фракция "Партии Шария" исключила Александра Тука и Александра Баландина за нарушение дисциплины, невыполнение заданий и "несовпадение политических взглядов".

"За многие вопросы они голосуют, нажимая кнопку "воздержался". Ключевые вопросы не согласовываются со мной, как с главой фракции. Им поступают задания непонятно от каких лиц. Непонятно, кто в какой партии состоит — кто в партии Виктора, кто в партии Анатолия Шария", — прокомментировала Кристина Ходарина.

Ранее в Киеве мужчина "заминировал" ресторан на улице Декабристов. По словам полиции, таким образом 46-летний киевлянин пытался отомстить сотрудникам заведения, которые выгнали его из-за неадекватного поведения в состоянии алкогольного опьянения.

Писали также, что в Ливерпуле таксист запер смертника в машине и предотвратил теракт. Правоохранители предполагают, что террорист планировал взорвать бомбу возле кафедрального собора, а затем попросил довезти его до женской больницы. Водитель успел выпрыгнуть, поэтому взорвался только злоумышленник.