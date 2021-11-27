Думали – бомба. В офіс партії Шарія в Маріуполі підкинули фалоімітатор (фото)

Правоохоронці евакуювали людей, оточили будівлю та викликали саперів через іграшку для дорослих у подарунковій упаковці.

26 листопада в Маріуполі поліція отримала повідомлення про ймовірне замінування торгового центру "Україна", де знаходиться офіс "Партії Шарія", проте бомба виявилася фалоімітатором. Про це пише портал "0629", посилаючись на свої джерела.

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Співробітники офісу політичної партії помітили коробку в обгортці подарунків під дверима одного з кабінетів і припустили, що всередині може виявитися вибуховий пристрій. Вони викликали поліцейських, які евакуювали людей із торгового центру та оточили будівлю, розмістивши сигнальну стрічку.

До ЦУМу з'їхалися рятувальники, бригада "швидкої допомоги" та вибухотехніки, проте їхні послуги не знадобилися, коли фахівці розкрили упаковку, в ній замість бомби виявилася іграшка для дорослих. Наразі правоохоронці з'ясовують, хто саме підкинув фалоімітатор до офісу.

[ + – ] Фалоімітатор, який підкинули до офісу "Партії Шарія" Фото: 0629.com.ua

Олександр Тук із "Партії Шарія" припустив, що такий сюрприз могли влаштувати колишні члени політичної сили, які були з неї виключені. На його думку, розібратися у ситуації допоможе перегляд запису сесії міської ради. Як стверджує Олександр Тук, після засідання депутат Олексій Расказов загрожував йому.

"Мовляв, їдь із міста, ми тобі влаштуємо веселе життя. Нашу розмову я не записував", — заявив політик.

Олексій Рассказов заперечує свою участь у цій історії та наполягає, що до маріупольського офісу "Партії Шарія" могла зайти абсолютно будь-яка людина. Він підкреслив, що виключені депутати не ховалися б, а вручили б подарунок особисто Олександру Туку.

Як повідомляє "0629", 24 листопада на пленарному засіданні міської ради Маріуполя "Партія Шарія" виключила Олексія Расказова, Олександра Олійника та Христину Ходарину. Центральний орган партії ухвалив, що зазначені депутати більше не можуть брати участь у роботі комісій та виступати на сесіях від імені політсили. А до цього, 19 листопада, фракція "Партії Шарія" виключила Олександра Тука та Олександра Баландіна за порушення дисципліни, невиконання завдань та "незбіг політичних поглядів".

"По багатьом питанням вони голосують, натискаючи кнопку "утримався". Ключові питання не узгоджуються зі мною, як з головою фракції. Їм надходять завдання незрозуміло від яких осіб. Незрозуміло, хто в якій партії — хто в партії Віктора, хто в партії Анатолія Шарія", — прокоментувала Христина Ходаріна.

Раніше у Києві чоловік "замінував" ресторан на вулиці Декабристів. За словами поліції, таким чином 46-річний киянин намагався помститися співробітникам закладу, які вигнали його через неадекватну поведінку у стані алкогольного сп'яніння.

Писали також, що в Ліверпулі таксист замкнув смертника в машині і запобіг теракту. Правоохоронці припускають, що терорист планував висадити в повітря бомбу біля кафедрального собору, а потім попросив довезти його до жіночої лікарні. Водій встиг вистрибнути, тож вибухнув лише зловмисник.