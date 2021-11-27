В Украине отстранили от работы 2,8 тыс. невакцинированных от коронавируса учителей

Больше всего педагогов отстранили в Ровенской и Киевской областях. По две дозы вакцины от COVID-19 получили 86,4% сотрудников школ по стране.

По состоянию на 27 ноября в Украине отстранили от работы 2,8 тыс. учителей, которые не вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр образования Украины Сергей Шкарлет.

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"К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки это 2,8 тыс. педагогических работников школ", — написал руководитель Минобразования.

По словам министра, больше всего отстранили учителей в Ровенской и Киевской областях — 384 и 281 соответственно.

Одну дозу вакцины от коронавируса, по информации Шкарлета, получили 96,5% сотрудников школ, две дозы — 86,4%.

Лидерами по полному циклу иммунизации министр назвал следующие регионы:

Луганская область – 94,3%;

Сумская – 93,9%

Донецкая – 93,8%;

Черкасская – 93,7%;

Харьковская – 93,5%.

Шкарлет выразил надежду на то, что в ближайшее время все школы страны смогут вернуться к очному обучению.

"Однако подчеркиваю, что это будет зависеть от каждого из нас и нашего добросовестного отношения к противоэпидемиологическим мерам", — заявил Шкарлет.

Напомним, невакцинированных от коронавируса учителей начали отстранять от работы с 8 ноября. Такие педагоги на время карантина останутся без заработных плат.

В отдельной статье Фокус разбирался, что может случиться, если учителя и соцработники начнут массово отказываться от вакцинации.