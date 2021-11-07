Минздрав подтвердил. С завтрашнего дня невакцинированных учителей отстранят от работы

Директора школ будут вынуждены издать внутренний приказ об отстранении таких педагогов без сохранения зарплаты на период карантина.

С завтрашнего дня, 8 ноября, учителя, которые не получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавирусной болезни, будут отстранены от работы. Эту информацию в воскресенье, 7 ноября, в эфире телеканала "1+1" подтвердил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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"Согласно действующему законодательству, они (учителя, не прошедшие вакцинацию — ред.) будут отстранены. Для этого директор учебного заведения издает внутренний приказ, согласно которому отстраняются на период карантина люди, у которых нет хотя бы одной прививки против коронавирусной болезни. Это все в рамках действующего законодательства", — сказал министр.

В то же время Профсоюз сотрудников образования и науки Украины просил Кабинет министров отложить до 8 декабря отстранение невакцинированных учителей, которое подразумевает уход в отпуск за свой счет. На фоне этого Ляшко заявил, что у него была "большая дискуссия" с представителями профсоюзов на прошлой неделе.

"Есть несколько вариантов. Профсоюзы хотят права на работу. А я говорю, что хочу обеспечить право на жизнь. Сегодня госпитализируют в больницы, реанимацию невакцинированных людей. В Украине есть необходимое количество вакцин для того, чтобы вакцинировать всех, кто в этом нуждается, и защитить жизнь каждого человека. Поэтому ключевая и основная задача меня как министра здравоохранения — сохранить ваши жизни", — добавил министр.

Напомним, 7 октября вступил в силу приказ о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников:

учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений вне зависимости от формы собственности;

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

местных государственных администраций.

На исполнение этого приказа давался месяц.

Ранее Фокус разбирался, что произойдет, если учителя массово откажутся вакцинироваться от коронавируса.