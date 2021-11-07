МОЗ підтвердило. Із завтрашнього дня невакцинованих вчителів усунуть від роботи

Директори шкіл будуть змушені видати внутрішній наказ про усунення таких освітян без збереження зарплати на період карантину.

Із завтрашнього дня, 8 листопада, вчителів, які не отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусної хвороби, буде відсторонено від роботи. Цю інформацію у неділю, 7 листопада, в ефірі телеканалу "1+1" підтвердив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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"Так, згідно із чинним законодавством вони (невакциновані вчителі — ред.) будуть відсторонені. Для цього, керівник, директор освітнього закладу робить внутрішній наказ, яким відстороняються на період карантину люди, які не мають принаймні одного щеплення проти коронавірусної хвороби. Це все в рамках чинного законодавства", — сказав міністр.

У той же час Профспілка співробітників освіти і науки України просила Кабінет міністрів відкласти до 8 грудня усунення невакцинованих вчителів, яке має на увазі відхід у відпустку власним коштом. На тлі цього Ляшко заявив, що мав "велику дискусію" з представниками профспілок минулого тижня.

"Є декілька варіантів. Профспілки хочуть право на роботу. А я кажу, що хочу забезпечити право на життя. Сьогодні госпіталізують у лікарні, реанімації невакцинованих людей. В Україні є необхідна кількість вакцин для того, щоб вакцинувати всіх, хто цього потребує, і захистити життя кожної людини. Тому ключове та основне завдання мене, як міністра охорони здоров'я, — зберегти ваші життя", — додав міністр.

Нагадаємо, 7 жовтня набув чинності наказ про запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників:

установ професійної (професійно-технічної освіти), професійної вищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів незалежно від форми власності;

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів;

місцевих державних адміністрацій.

На виконання цього наказу давався місяць.

Раніше Фокус розбирався, що станеться, якщо вчителі масово відмовляться вакцинуватися від коронавірусу.