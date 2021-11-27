В Україні усунули від роботи 2,8 тис. невакцинованих від коронавірусу вчителів

Найбільше педагогів усунули у Рівненській та Київській областях. По дві дози вакцини від COVID-19 отримали 86,4% співробітників шкіл країни.

Станом на 27 листопада в Україні було відсторонено від роботи 2,8 тис. вчителів, які не вакцинувалися від коронавірусу. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр освіти України Сергій Шкарлет.

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"На жаль, є вчителі, відсторонені від роботи. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, це 2,8 тис. педагогічних працівників ЗЗСО", — написав керівник Міносвіти.

За словами міністра, найбільше відсторонили вчителів у Рівненській та Київській областях – 384 та 281 відповідно.

Одну дозу вакцини від коронавірусу, за інформацією Шкарлета, отримали 96,5% працівників шкіл, дві дози – 86,4%.

Лідерами з повного циклу імунізації міністр назвав такі регіони:

Луганська область – 94,3%;

Сумська – 93,9%

Донецька – 93,8%;

Черкаська – 93,7%;

Харківська – 93,5%.

Шкарлет висловив сподівання, що найближчим часом усі школи країни зможуть повернутися до очного навчання.

"Однак наголошую, що це залежатиме від кожного з нас та нашого сумлінного ставлення до протиепідеміологічних заходів", — заявив Шкарлет.

Нагадаємо, невакцинованих від коронавірусу вчителів почали усувати від роботи з 8 листопада. Такі педагоги на час карантину залишаться без заробітної плати.

В окремій статті Фокус розбирався, що може статися, якщо вчителі та соцпрацівники почнуть масово відмовлятися від вакцинації.