В Україні усунули від роботи 2,8 тис. невакцинованих від коронавірусу вчителів
Найбільше педагогів усунули у Рівненській та Київській областях. По дві дози вакцини від COVID-19 отримали 86,4% співробітників шкіл країни.
Станом на 27 листопада в Україні було відсторонено від роботи 2,8 тис. вчителів, які не вакцинувалися від коронавірусу. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр освіти України Сергій Шкарлет.
"На жаль, є вчителі, відсторонені від роботи. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, це 2,8 тис. педагогічних працівників ЗЗСО", — написав керівник Міносвіти.
За словами міністра, найбільше відсторонили вчителів у Рівненській та Київській областях – 384 та 281 відповідно.
Одну дозу вакцини від коронавірусу, за інформацією Шкарлета, отримали 96,5% працівників шкіл, дві дози – 86,4%.
Лідерами з повного циклу імунізації міністр назвав такі регіони:
- Луганська область – 94,3%;
- Сумська – 93,9%
- Донецька – 93,8%;
- Черкаська – 93,7%;
- Харківська – 93,5%.
Шкарлет висловив сподівання, що найближчим часом усі школи країни зможуть повернутися до очного навчання.
"Однак наголошую, що це залежатиме від кожного з нас та нашого сумлінного ставлення до протиепідеміологічних заходів", — заявив Шкарлет.
Нагадаємо, невакцинованих від коронавірусу вчителів почали усувати від роботи з 8 листопада. Такі педагоги на час карантину залишаться без заробітної плати.
В окремій статті Фокус розбирався, що може статися, якщо вчителі та соцпрацівники почнуть масово відмовлятися від вакцинації.