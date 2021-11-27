Житель Закарпатья открыл два музея, чинит старые авто и делает свое вино (фото, видео)

Первый музей Янош Шепа открыл в 2002 году. В нем уже 7 тысяч экспонатов. Также Шепа собственноручно собрал 85-летний ретро-автомобиль. Над ним мужчина трудился 30 лет.

Житель города Берегово Закарпатской области Янош Шепа является основателем двух музеев, занимается реставрацией старых автомобилей и выращиванием винограда, из которого делает собственное вино. Об том рассказывает "Суспільне".

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Первый музей Шепа основал в 2002 году. Посвятить его мужчина решил истории Берегово и района. По словам Шепы, в музее уже более семи тысяч экспонатов.

"В музее хранится шлем, который подарила английская королева Ивану Фирцаку в 1928 году. Самый сильный человек мира Иван Фирцак Кротон родился в с. Белки. Он побывал в 64-х странах мира. Пока шлем в плохом состоянии, никак я не найду такого человека, который мог бы отреставрировать", — рассказал Шепа журналистам.

[ + – ] Шлем королевы Англии, подаренный Ивану Фирцаку Фото: Суспiльне

Помимо этого мужчина увлекается и выращиванием винограда, из которого делает собственное вино.

"У меня более 400 кустов винограда. Я делаю где-то 4-5 видов вина. В зависимости, какой урожай. В основном вина традиционные, характерные для Закарпатья. У меня есть грамоты, завоевал серебряную грамоту, бронзовую грамоту за свое вино", — поведал Шепа.

Именно теме винограда и виноделия заарпатец решил посвятить свой второй музей.

"Уникальная карта — карта австро-венгерской монархии, это карта виноградников государства. Сколько гектаров, какого вина в каждой области — это у меня в отдельной книге", — делится Шепа.

[ + – ] Карта австро-венгерской монархии Фото: Суспiльне

Янош Шепа собственноручно собрал автомобиль, которому 85 лет. Говорит, что трудился над ним в течение 30 лет.

"Машина была в коробках: двигатель по отдельности, здесь обшивки не было. Два зеркала, два малых поворотника – это из Англии. Тормозные манжеты из Аргентины", — сообщил Шепа.

Фото: Суспiльне

Также у коллекционера есть 31-летний голландский велосипед фирмы "Ariane", который, по его словам, является одной из любимых моделей королевы Нидерландов.

"Теперь я собираю один велосипед, который называется "Чудо". Его сделали еще в 30-х годах в Будапеште. Этот велосипед очень поржавел. К нему уже ручки готовы. Они деревянные", — рассказал Шепа.

Фото: Суспiльне

Кроме того, поделился Шепа, у него есть собственная коллекция различных вещей известных людей.

"Я искал вещи выдающихся людей. Например, шкаф знаменитого хирурга Бертолона Линнера, находившегося на консилиуме у Сталина. И он единственный человек, который сказал, что Сталин неизлечим. За ним из Москвы прилетал самолет", — сообщил Шепа.

[ + – ] Шкаф Бертолона Линнера Фото: Суспiльне

В доме Яноша Шепы есть два кресла-экспоната. Одно из них — из охотничьего замка Берегвар.

"Когда началась Вторая мировая война, тогда стали грабить владения этого замка и один из сторожей на голове нес в корчму это кресло. Он все проклял, потому что он не учел, что так долго надо будет его нести, а оно будет таким тяжелым. Уже его внук мне продал это кресло. После этого мы его перетянули в том же стиле. Из Германии заказали к нему материал", — рассказал Янош.

Фото: Суспiльне

"Я потратил на это очень много денег. И чтобы мне эти деньги вернулись, я решил продавать кирпичи: кто мне подарит тысячу гривен, или еще какую-то помощь, или какие-то экспонаты для музея, при жизни оставлю его фамилию на кирпиче", — говорит мужчина.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что в Украине начал работать нестандартный музей ретро-авто, выпущенных в период с 20-х по 60-е годы прошлого века.

В июле сообщалось, что в Китае открыли самый большой в мире астрономический музей. Его площадь — 58 тысяч квадратных метров.