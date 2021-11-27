Житель Закарпаття відкрив два музеї, лагодить старі авто та робить своє вино (фото, відео)

Перший музей Янош Шепа відкрив у 2002 році. У ньому вже 7 тисяч експонатів. Також Шепа власноручно зібрав 85-річний ретро-автомобіль. Над ним чоловік працював 30 років.

Житель міста Берегове Закарпатської області Янош Шепа є засновником двох музеїв, займається реставрацією старих автомобілів та вирощуванням винограду, з якого робить власне вино. Про це розповідає "Суспільне".

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Перший музей Шепа заснував у 2002 році. Присвятити його чоловік вирішив історії Берегова та району. За словами Шепи, у музеї вже понад сім тисяч експонатів.

"В музеї зберігається шолом, який подарувала англійська королева Івану Фірцаку у 1928 році. Найсильніша людина світу Іван Фірцак Кротон народився в с. Білки. Він побував у 64-х країнах світу. Поки що шолом в поганому стані, поки я не знайду таку людина, яка могла би відреставрувати", — розповів Шепа журналістам.

[ + – ] Шолом королеви Англії, подарований Івану Фірцаку Фото: Суспiльне

Крім цього, чоловік захоплюється і вирощуванням винограду, з якого робить власне вино.

"У мене понад 400 кущів винограду. Я роблю десь 4-5 видів вина. Залежно, який урожай. В основному вина традиційні, які характерні для Закарпаття. У мене є грамоти, завоював срібну грамоту, бронзову грамоту своїм вином", — Розповів Шепа.

Саме темі винограду та виноробства закарпатець вирішив присвятити свій другий музей.

"Унікальна карта – карта австро-угорської монархії, це карта виноградників держави. Скільки гектарів, якого вина в кожній області – то у мене в окремій книжці", – ділиться Шепа.

[ + – ] Карта австро-угорської монархії Фото: Суспiльне

Янош Шепа власноруч зібрав автомобіль, якому 85 років. Каже, що працював над ним упродовж 30 років.

"Машина була в коробках: двигун окремо, тут обшивки не було. Два дзеркала, два малі поворотники – це з Англії. Гальмівні манжети з Аргентини", — повідомив Шепа.

Фото: Суспiльне

Також колекціонер має 31-річний голландський велосипед фірми "Ariane", який, за його словами, є однією з улюблених моделей королеви Нідерландів.

"Тепер я збираю один велосипед, який називається "Чудо". Його виготовили ще в 30-х роках в Будапешті. Цей велосипед дуже поржавів. До нього уже ручки готові. Вони дерев’яні", — розповів Шепа.

Фото: Суспiльне

Крім того, поділився Шепа, він має власну колекцію різних речей відомих людей.

"Я шукав речі видатних людей. Наприклад, шафу знаменитого хірурга Бертолона Ліннера, який був на консиліумі у Сталіна. І він єдина людина, яка сказала, що Сталін невиліковний. За ним з Москви прилітав літак", — повідомив Шепа.

[ + – ] Шафа Бертолона Ліннера Фото: Суспiльне

У будинку Яноша Шепи є два крісла-експонати. Одне з них — із мисливського замку Берегвар.

"Коли почалася Друга світова війна, тоді стали грабувати володіння цього замку і один зі сторожів на голові ніс до корчми оце крісло. Він все прокляв, тому що він не врахував, що так довго треба буде його нести, а воно буде таким важким. Його уже внук мені продав це крісло. Після того ми його перетягнули в тому ж стилі. З Німеччини замовили до нього матеріал", — розповів Янош.

Фото: Суспiльне

"Я витратив на це дуже багато грошей. І щоби мені ці гроші вернулися я рішив продавати цеглини: хто мені подарує тисячу гривень, або ще якусь допомогу, або якісь експонати для музею, при житті залишу його прізвище на цеглині", — каже чоловік.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що в Україні почав працювати нестандартний музей ретро-авто, випущених у період з 20-х по 60-ті роки минулого століття.

У липні повідомлялося, що у Китаї відкрили найбільший у світі астрономічний музей. Його площа – 58 тисяч квадратних метрів.