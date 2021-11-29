В одесской школе во время урока обрушился потолок (видео)

По информации местных СМИ, как минимум один ребенок получил травмы.

В одесском учебно-воспитательном комплексе №111 на площади Молодежи, 17 во время урока обвалилась часть потолка. Об этом сообщает Думская.

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По информации местных СМИ, как минимум один ребенок получил травмы. Вместе с тем, местная мэрия утверждает, что пострадавших нет. Школьников из кабинета информатики перевели в другую аудиторию, проводится осмотр потолка.

Видеозаписью с места происшествия поделились с общественностью сами учащиеся. На записи можно видеть штукатурку, которая лежит на полу, и поврежденную часть потолка.

Напомним, что в Одессе на территории пляжа "Дельфин" произошел пожар в ночном клубе TrueMan. Вспыхнувшее пламя охватило примерно 400 кв. метров помещения клуба.

Ранее Фокус сообщал, что депутат одной из территориальных общин Херсонщины и его жена были избиты у дороги недалеко от Одессы. Вооруженные неизвестные остановили машину посреди дороги. В итоге мужчина с тяжелыми травмами оказался в больнице, врачи пытаются спасти его жизнь, о судьбе жены депутата пока не сообщается.