В одесской школе во время урока обрушился потолок (видео)
По информации местных СМИ, как минимум один ребенок получил травмы.
В одесском учебно-воспитательном комплексе №111 на площади Молодежи, 17 во время урока обвалилась часть потолка. Об этом сообщает Думская.
По информации местных СМИ, как минимум один ребенок получил травмы. Вместе с тем, местная мэрия утверждает, что пострадавших нет. Школьников из кабинета информатики перевели в другую аудиторию, проводится осмотр потолка.
Видеозаписью с места происшествия поделились с общественностью сами учащиеся. На записи можно видеть штукатурку, которая лежит на полу, и поврежденную часть потолка.
Напомним, что в Одессе на территории пляжа "Дельфин" произошел пожар в ночном клубе TrueMan. Вспыхнувшее пламя охватило примерно 400 кв. метров помещения клуба.
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