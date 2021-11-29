В одеській школі під час уроку обрушилася стеля (відео)

За інформацією місцевих ЗМІ, як мінімум одна дитина отримала травми.

В одеському навчально-виховному комплексі №111 на майдані Молоді, 17 під час уроку обвалилася частина стелі. Про це повідомляє Думська.

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За інформацією місцевих ЗМІ, як мінімум одна дитина отримала травми. Водночас місцева мерія стверджує, що постраждалих немає. Школярів із кабінету інформатики перевели в іншу аудиторію, проводиться огляд стелі.

Відеозаписом із місця події поділилися з громадськістю самі учні. На записі можна побачити штукатурку, що лежить на підлозі, та пошкоджену частину стелі.

Нагадаємо, що в Одесі на території пляжу "Дельфін" сталася пожежа у нічному клубі TrueMan. Полум'я, що спалахнуло, охопило приблизно 400 кв. метрів приміщення клубу.

Раніше Фокус повідомляв, що депутат однієї з територіальних громад Херсонщини та його дружина були побиті біля дороги неподалік Одеси. Озброєні невідомі зупинили машину посеред дороги. Унаслідок чоловік із тяжкими травмами опинився у лікарні, лікарі намагаються врятувати його життя, про долю дружини депутата поки не повідомляється.