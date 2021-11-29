В одеській школі під час уроку обрушилася стеля (відео)
За інформацією місцевих ЗМІ, як мінімум одна дитина отримала травми.
В одеському навчально-виховному комплексі №111 на майдані Молоді, 17 під час уроку обвалилася частина стелі. Про це повідомляє Думська.
За інформацією місцевих ЗМІ, як мінімум одна дитина отримала травми. Водночас місцева мерія стверджує, що постраждалих немає. Школярів із кабінету інформатики перевели в іншу аудиторію, проводиться огляд стелі.
Відеозаписом із місця події поділилися з громадськістю самі учні. На записі можна побачити штукатурку, що лежить на підлозі, та пошкоджену частину стелі.
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