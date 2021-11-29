Кабмин не оплатил проживание шахматистов – победителей чемпионата Европы (видео)

Украина стала единственной страной на европейском первенстве, которая не смогла обеспечить своих спортсменов гостиницей.

Украинская мужская сборная по шахматам, выигравшая в этом году чемпионат Европы в Словении, была вынуждена обращаться за помощью с оплатой проживания к Европейскому шахматному союзу, так как украинские власти средств на это не выделили. Об этом в интервью YouTube-каналу my.ua сообщил один из членов сборной Антон Коробов.

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На вопрос журналистки о том, как шахматист оценивает интеллектуальные способности украинских политиков, он рассказал, что "наше любимое министерство" (предположительно, речь идет о министерстве молодежи и спорта — ред.) не выделило средств на проживание в Словении.

"Мы приехали и были единственной командой, которая не смогла заплатить за проживание. Мы находились в таком несколько подвешенном состоянии. В любой момент нас могли выгнать на улицу. И когда ты не уверен, будет ли у тебя завтрак или нет, будет ли крыша над головой, в такой момент чувствуешь себя совершенно расслабленно", — иронично ответил спортсмен.

Коробов в шутку добавил, что благодаря таким сложным условиям сборная не ощущала такого сильного "психологического давления, в отличие от других команд".

"В любой момент пришел на партию — тебя просто могут исключить, не допустить. Слава Богу, организаторы, Европейский шахматный союз, проявили к нам, несчастным, сострадание и мы доиграли чемпионат. Провели чемпионат как бездомные. Но бездомные могут тоже на что-то сгодиться", — отметил спортсмен.

Действия украинских властей в этой ситуации он назвал "просто гениальном ходом конем", за который можно "сразу вручать звание Героя Украины".

В то же время Коробов подчеркнул, что с каждым годом ситуация с финансированием шахматного спорта в Украине ухудшается.

"Только сумасшедший энтузиазм нас ведет вперед. Все остальные ресурсы у нас уже давно исчерпаны", — добавил член украинской сборной.

Спортсмен также рассказал, что за победу на чемпионате Европы шахматисты получат по 12 тысяч гривен.

"Я могу пообещать, что потрачу деньги на помощь бездомным, поскольку сам почти оказался в этой роли", – сказал Коробов.

В состав украинской сборной помимо харьковского спортсмена вошли Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук. Они одержали победу в европейском первенстве, обыграв Швейцарию, Норвегию, Грузию, Россию и Армению, а также сыграв вничью с Румынией, Испанией, Голландией и Азербайджаном.

Напомним, недавно спортсменка Алина Шинкаренко, которая в составе сборной на прошедших в Токио Олимпийских играх-2020 завоевала первую в истории Украины бронзовую медаль по синхронному плаванию, показала ужасные условия в Харьковском областном врачебно-физкультурном диспансере, где она вынуждена проходить ежегодное обследование.

Ранее Фокус писал о том, сколько власти выделяли средств на подготовку украинских спортсменов к Олимпиаде.