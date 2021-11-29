Кабмін не сплатив за проживання шахістів – переможців чемпіонату Європи (відео)

Україна стала єдиною країною на європейській першості, яка не змогла забезпечити своїх спортсменів готелем.

Українська чоловіча збірна з шахів, яка цього року виграла чемпіонат Європи в Словенії, була змушена звертатися за допомогою з оплатою проживання до Європейського шахового союзу, оскільки українська влада коштів на це не виділила. Про це в інтерв'ю YouTube-каналу my.ua повідомив один із членів збірної Антон Коробов.

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На запитання журналістки про те, як шахіст оцінює інтелектуальні здібності українських політиків, він розповів, що "наше улюблене міністерство" (імовірно, йдеться про міністерство молоді та спорту — ред.) не виділило коштів на проживання у Словенії.

Ми приїхали і були єдиною командою, яка не змогла заплатити за проживання. Ми були в такому дещо підвішеному стані. У будь-який момент нас могли вигнати на вулицю. І коли ти не впевнений, чи буде в тебе сніданок чи ні, чи буде дах над головою, у такий момент почуваєшся абсолютно спокійно", — іронічно відповів спортсмен.

Коробов жартома додав, що завдяки таким складним умовам збірна не відчувала такого сильного "психологічного тиску, на відміну від інших команд".

"У будь-який момент прийшов на партію — тебе просто можуть виключити, не допустити. Слава Богу, організатори, Європейський шаховий союз, виявили до нас, нещасних, співчуття і ми дограли чемпіонат. Провели чемпіонат як безпритульні. Але безпритульні можуть також на щось погодитися", — зазначив спортсмен.

Дії української влади в цій ситуації він назвав "просто геніальним ходом конем", за який можна "відразу вручати звання Героя України".

Водночас Коробов наголосив, що з кожним роком ситуація із фінансуванням шахового спорту в Україні погіршується.

"Лише божевільний ентузіазм нас веде вперед. Усі інші ресурси в нас уже давно вичерпані", — додав член української збірної.

Спортсмен також розповів, що за перемогу на чемпіонаті Європи шахісти отримають 12 тисяч гривень.

"Я можу пообіцяти, що витрачу гроші на допомогу безпритульним, оскільки сам майже опинився в цій ролі", – сказав Коробов.

До складу української збірної, окрім харківського спортсмена, увійшли Андрій Волокитін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Онищук. Вони здобули перемогу в європейській першості, обігравши Швейцарію, Норвегію, Грузію, Росію та Вірменію, а також зігравши внічию з Румунією, Іспанією, Голландією та Азербайджаном.

Нагадаємо, нещодавно спортсменка Аліна Шинкаренко, яка у складі збірної на Олімпійських іграх-2020, що відбулися в Токіо, виборола першу в історії України бронзову медаль із синхронного плавання, показала жахливі умови в Харківському обласному лікарсько-фізкультурному диспансері, де вона змушена проходити щорічне обстеження.

Раніше Фокус писав про те, скільки влада виділяла коштів на підготовку українських спортсменів до Олімпіади.